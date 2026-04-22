Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη - Μέναμε μεσοτοιχία»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε στο Καλύτερα Αργά τη σχέση του με τον Βαγγέλη Ρωχάμη στην παιδική του ηλικία.

Αλέξανδρος Τσουβέλας
Αλέξανδρος Τσουβέλας | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ήταν καλεσμένος χθες (21/4) στο «Καλύτερα αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα και με αφορμή μια ερώτηση της παρουσιάστριας για το κατά πόσο η οικειότητα με τα άτομα που τον πλησιάζουν λόγω της δουλειάς του είναι επικίνδυνη, ο γνωστός κωμικός αποκάλυψε για πρώτη φορά τη σχέση του με τον Βαγγέλη Ρωχάμη.

Διαβάστε επίσης - Όταν η «απαράδεκτη» Ζέτα Μακρυπούλια έκανε έκπληξη στον Αρναούτογλου και άφησε άφωνη την Καίτη Κωνσταντίνου

«Έχω φωτογραφηθεί στο χωριό με άτομο το οποίο δύο μέρες μετά διέπραξε φόνο. Με κυνηγάει από ηλικία 6-7 ετών αυτή η επικινδυνότητα», ανέφερε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Ήρθαν οι γονείς μου από το χωριό, εγώ γεννήθηκα εδώ και μέναμε στο Περιστέρι. Στο διπλανό σπίτι έμενε ένα ζευγάρι, ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν.

Είχαν δει τον πατέρα μου φτωχό, μας έφερναν κρέατα. Με άφηνε η μητέρα μου με τη Σόφη. Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη», είπε ο γνωστός κωμικός.

«Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης! Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Μιλάω σοβαρά! Μέναμε μεσοτοιχία και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη. Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη, ήμουν έξι ετών. Μετά μάθαμε ότι αυτός ήταν ο Ρωχάμης.

Τι καλός άνθρωπος, έλεγε ο πατέρας μου. Μας λυπήθηκε, μας έφερνε κρέατα, φαγητά», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

