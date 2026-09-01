Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη για την δυσκολία αποχωρισμού του γιου της, στάθηκε αφορμή για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να τοποθετηθεί δημόσια, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός.

Η γνωστή Influencer δημοσίευσε τη Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ένα βίντεο από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας τα συναισθήματα της λίγο πριν αποχωρηστεί τον γιο της που θα ταξίδευε στην Αθήνα, για να περάσει τις επόμενες ημέρες με τον πατέρα του.

Και οι δυο μοιράστηκαν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους μέσα από αναρτήσεις στα social media, αναφερόμενοι στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί για την οικογένεια μετά τον χωρισμό.

«Σήμερα το μωράκι μου φεύγει Αθήνα για 10 μέρες και νιώθω ήδη τόσο κενή. Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μήνα» έγραψε η Ιωάννα Τούνη σε Instagram story της, στο οποίο εμφανίζεται να φροντίζει το παιδί της.

Στιγμιότυπο από το story | j.touni/Instagram

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε ένα Instagram story από το αεροδρόμιο, όπου βρέθηκε για να υποδεχτεί τον γιο του, Πάρη. Με αφορμή την άφιξή του στην Αθήνα, αναφέρθηκε στη συναισθηματική δυσκολία που μπορεί να βιώνει ένας γονέας όταν δεν έχει καθημερινά κοντά του το παιδί του.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο ίδιος θέλησε να αναφερθεί και στη γονεϊκότητα μετά τον χωρισμό, υπογραμμίζοντας πως ένα παιδί δεν αποτελεί «κτήμα» κανενός γονέα, αλλά έχει ανάγκη και τους δύο στη ζωή του.

«Η πραγματική αγάπη είναι να καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου χρειάζεται εξίσου και τη μαμά του και τον μπαμπά του. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός, είναι η ζωή και των δύο. Καλό μήνα με υγεία», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο που δημοσίευσε.