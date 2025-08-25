Αλεξία Κεφαλά: Το επόμενο «βήμα» στη σχέση με τον ράπερ FY - Παντρεύτηκαν στην Αθηναϊκή ριβιέρα

Ο ράπερ FY και η σύντροφός του, Αλεξία Κεφαλά, έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και χόρεψαν τον «χορό του Ησαΐα». Το ζευγάρι παντρεύτηκε χθες, Κυριακή 24 Αυγούστου, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους.

Κουμπάροι των νεόνυμφων ήταν ο Χάρη Βαφειάς και η σύζυγός του, Έμιλυ. Ανάμεσα στους 120 καλεσμένους, εκτός από συγγενείς, ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και αρκετά στελέχη της εταιρείας.

Στο γάμο βρέθηκαν και η Ιωάννα Τούνη, η Στέλλα Πάσαρη, η Marseaux, ο Toquel, η Natasha Kay και η Cinderella.

Ο γάμος Αλεξίας Κεφαλά και FY | instagram

Αλεξία Κεφαλά: Εικόνες από τον πολυτελή γάμο

Κατά την είσοδο των καλεσμένων τούς υποδέχτηκε ένα σύνολο με νυκτά, ενώ η διακόσμηση περιελάμβανε πολυέλαιους και λουλούδια σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του μωβ

Μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση με «βασιλικό» μενού. Φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο του FY και της Αλεξίας Κεφαλά, δημοσιεύτηκαν στα social media.

