Αλέξης Γεωργούλης: «Δεν νομίζω να ήμουν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Χρυσή Αυγή, αλλά ποτέ μην λες ποτέ»

Μια κουβέντα, που γεφύρωσε τον κόσμο της πολιτικής με εκείνον της τέχνης, είχαν ο Αλέξης Γεωργούλης και η Αθηναΐς Νέγκα στο νυχτερινό τηλεοπτικό «σαλόνι» της εκπομπής «Καλύτερα Αργά».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο γνωστός ηθοποιός και ευρωβουλευτής αναφέρθηκε σε μια πληθώρα θεμάτων, ωστόσο η τοποθέτησή του για τη Χρυσή Αυγή ήταν εκείνη που έκλεψε τις εντυπώσεις και προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε ευθέως αν θα εξέταζε ποτέ το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή με το συγκεκριμένο κόμμα, ο Αλέξης Γεωργούλης απάντησε επί λέξει:

«Δεν νομίζω. Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή, λες ας πούμε, σαν άνθρωποις δεν θα σκότωνα άνθρωπο.

Δεν θα έκανα κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς.

Όχι μόνο θα αμυνθείς, θα κυνηγήσεις και τον άλλο μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς τι θα συμβεί. Καλό θα είναι να είσαι παρών και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συνέβη τώρα».