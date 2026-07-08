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«Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις»: Η νέα μπηχτή της Ελληνίδου στον Αλεξάνδρου

Μια νέα πικάντικη ατάκα ακούστηκε από την Ρια Ελληνίδου, απευθυνόμενη στον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, σε νέο βίντεο που κοινοποίησαν στα social media.

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Ρία Ελληνίδου
Η Ρία Ελληνίδου | Instagram/ kalyteradeginetai
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Ένα χιουμοριστικό βίντεο κοινοποίησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στα social media του, την ώρα που η τραγουδίστρια και σύντροφός του Ρία Ελληνίδου, απολάμβανε το φαγητό της παρέα με τον σκύλο του.

Στο βίντεο η Love, ο σκύλος του πρώην μοντέλου, «γλυκοκοίταζε» με λαχτάρα το πιάτο της τραγουδίστριας, με τον  Δημήτρη Αλεξάνδρου να τραβάει βίντεο τη στιγμή και να τη δημοσιεύει σε story στο Instagram όπου ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Θέλω μια κοπέλα σαν τη Love να με κοιτάει στα μάτια όπως κοιτάει το φαγητό».

Η Ρία Ελληνίδου, αφού τάισε λίγο από το φαγητό της στον σκύλο, δήλωσε με τη σειρά της: «Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις», με το πρώην μοντέλο να ξεσπά σε γέλια.

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