«Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»: Το νέο TikTok του Γιώργου Μαζωνάκη

Νέο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ανέβασε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γιώργος-Μαζωνάκης-TikTok
Στιγμιότυπο από το νέο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη στο TikTok | TikTok/georgemazonakisoriginal
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, εν μέσω της συνεχιζόμενης δικαστικής του διαμάχης με την οικογένειά του για τον εγκλεισμό του στο «Δρομοκαΐτειο».

Όπως και στα προηγούμενα βίντεο που έχει ανεβάσει, ο τραγουδιστής εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του παρέα με έναν μουσικό.

Πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει το τραγούδι «Ανήκω σ’ εμένα», τον ακούμε να λέει: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα».

@georgemazonakisoriginal 03. Ανήκω σε μένα "Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα" #Mazw #Anikosemena #Melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis

 

