Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Όταν μίλησε για τον ακραίο ρατσισμό που έχει δεχτεί

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο ηθοποιός ο οποίος υπήρξε δραστήριος επαγγελματικά μέχρι πρόσφατα έδινε τα τελευταία χρόνια τη δική του μάχη.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε γεννηθεί το 1952 και καταγόταν από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες. Σε συνέντευξή του στο «Στούντιο 4» πριν από λίγα χρόνια είχε αναφερθεί στον ρατσισμό που είχε δεχτεί λόγω της καταγωγής του.

«Αμέσως έγινα γνωστός με αυτό το όνομα και δεν αντιμετώπισα… Τώρα κοίταξε μην φτάσουμε στο ρατσιστικό θέμα. Υπάρχει κι είναι δεδομένο. Εννοείται. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Είμαι Σαλονικιός, είμαι στο ίδιο επίπεδο με το παιδάκι δίπλα κι η γιαγιά του τού λέει το Πάσχα πρόσεχε λίγο γιατί οι Εβραίοι σφάζουν τους Χριστιανούς, τους βάζουν σε βαρέλια και τους πίνουν το αίμα.

Σας φαίνονται αστεία. Βάσει αυτών των αστείων που λέμε τώρα, μην ξεχνάτε πως γεννήθηκε ο φασισμός. Μέσα από το φασισμό γαλουχήθηκαν γενιές, κινήματα και κράτη κι έκαναν όλα αυτά τα εγκλήματα. Όχι μόνο δεν είμαστε μακριά, αλλά δυστυχώς βλέπεις ότι σπάει ξανά το αυγό του φιδιού. Γίνονται ξανά ιδεολογίες» έλεγε μεταξύ άλλων ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ.