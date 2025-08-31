Άννα Βίσση: Η ανάρτηση της για την ξαφνική ακύρωση της συναυλίας στα Γιάννενα

Εχθές το βράδυ (30/08) θα λάμβανε χώρα η περιζήτητη συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα στα Ιωάννινα, αλλά ακυρώθηκε ξαφνικά λόγω καιρικών συνθηκών. Η Άννα Βίσση, με ανάρτηση στο Instagram, εξέφρασε τη λύπη της για την ξαφνική ακύρωση.

Συγκεκριμένα, η κορυφαία Ελληνίδα σταρ έγραψε: «Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα.

Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης: Ιωάννινα: Ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν τη σκηνή της συναυλίας Βίσση – Ρέμου

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν».

Το Instagram storty της Άννας Βίσση για την ακύρωση της συναυλίας στα Γιάννενα | Instagram