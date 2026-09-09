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Αντίνοος Αλμπάνης: Απαντά για τις AI φωτογραφίες που τον δείχνουν χωρίς μαλλιά - «Είμαι πιο υγιής από ποτέ»

Η απάντηση του Αντίνοου Αλμπάνη στις AI φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τον δείχνουν χωρίς μαλλιά υπονοώντας πως αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

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Αντίνοος Αλμπάνης | NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
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Κάποιες φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Αντίνοο Αλμπάνη χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο έχουν κυκλοφορήσει στο Διαδίκτυο και ο αγαπημένος ηθοποιός θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και ότι ο ίδιος είναι πιο υγιής από ποτέ.

Έτσι, μέσα από story που ανέβασε νωρίτερα σήμερα (9/9) στο Instagram, ο Αντίνοος Αλμπάνης θέλησε να καθησυχάσει όσους εύλογα ανησύχησαν ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας όπως υπονοούν οι φωτογραφίες, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.

Αναλυτικότερα ο Αντίνοος Αλμπάνης έγραψε στο insta story του:

«Κάποιες φωτογραφίες που διακινούνται και με απεικονίζουν χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο, υπονοώντας ότι αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η κατασκευή ανύπαρκτων ζητημάτων υγείας για λόγους clickbait είναι μια εξαιρετικά ανεύθυνη πρακτική.

Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας, αλλά καθώς έχει ήδη προκληθεί αδικαιολόγητη ανησυχία, οφείλω να το διευκρινίσω.

Είμαι πιο υγιής από ποτέ. Καλημέρα!

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου».

To insta story του Αντίνοου Αλμπάνη
To insta story του Αντίνοου Αλμπάνη | @antinoosalmpanis - Instagram

 

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