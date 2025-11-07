Αντώνης Αντωνίου: «Λόγω του Κόκκινου Κύκλου με κοιτούσαν περίεργα»

Στην τηλεόραση και στο θέατρο έχει ζήσει πολλές εμπειρίες, αλλά και αντιδράσεις που τον ξάφνιασαν. Ο Αντώνης Αντωνίου μίλησε για την πορεία του και τις στιγμές που οι ρόλοι του επηρέασαν την εικόνα του στον κόσμο.

Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», περιέγραψε την πρόκληση που νιώθει στη σκηνή: «Το να έχεις σήμερα μια θεατρική σκηνή είναι μια ωραία περιπέτεια, με κινδύνους και απρόοπτα».

Στη συνέχεια θυμήθηκε ένα περιστατικό από τη συμμετοχή του στη σειρά «Κόκκινος Κύκλος», που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι. «Λόγω του Κόκκινου Κύκλου με κοιτούσαν περίεργα.

Μάλιστα, επειδή σε ένα επεισόδιο έπαιζα τον βιαστή της κόρης μου, μια φουρνάρισσα δεν μου έδινε ψωμί. Ο κόσμος φοβόταν κιόλας», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη μακροχρόνια παρουσία του στη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», που ολοκληρώθηκε μετά από έντεκα χρόνια. «Δεν υπάρχουν τηλεοπτικά σχέδια, κουραστήκαμε πολύ με τη Μουρμούρα έντεκα χρόνια.

Δεν μου λείπει η τηλεόραση, απολαμβάνω την ξεκούραση. Η Μουρμούρα μου λείπει, είχε γίνει συνήθεια και ρουτίνα. Ένα πράγμα με το οποίο έχεις ταυτιστεί, σε πονάει όταν το αποχωρίζεσαι», είπε χαρακτηριστικά.