Αντώνης Λουδάρος για τη διάγνωση με καρκίνο: «Όταν διαγνώστηκα γέλασα από την τρομάρα μου»

Πριν από λίγο καιρό ο Αντώνης Λουδάρος είχε εξομολογηθεί για πρώτη φορά ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού αντιμετώπισε μια μορφή καρκίνου του δέρματος. Όπως είχε αναφέρει ήταν βασικοκυτταρικό καρκίνωμα το οποίο ανακάλυψε τυχαία και χρειάστηκε 5 επεμβάσεις για να καθαριστεί. Η περιπέτεια με την υγεία του στάθηκε αφορμή για να αντιμετωπίσει διαφορετικά τη ζωή

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως όταν διαγνώστηκε γέλασε καθώς είχε φοβηθεί.

«Ήθελα επιτέλους και να το πω γιατί ήθελα να βρω κι εγώ τη δύναμή μου. Κατάλαβα ότι για τους ανθρώπους που δεν προσέχουνε, να τους χτυπήσω ένα καμπανάκι. Γέλασα όταν διαγνώστηκα! Απ’ την τρομάρα μου νομίζω. Μέχρι να μου πουν ότι ''ξέρεις κάτι Αντώνη; Δεν θα φύγεις από αυτό, από αυτό το πράγμα''. Όταν το πρωτοακούς, ξέρεις, το ''είναι ένας καρκίνος'', λες, ε, πλάκα μου κάνουν. Μάλλον κάποιος μου κάνει πλάκα, να κοιτάξω να δω τι γίνεται» εξομολογήθηκε ο Αντώνης Λουδάρος.

Παράλληλα ο Αντώνης Λουδάρος θυμήθηκε και για την πρώτη του συνάντηση με τη Μαρινέλλα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. «Θυμάμαι στην πρώτη μας συνάντηση, είχα καταπιεί τη γλώσσα μου. Και κάτι με ρώτησε και εγώ τα έχασα, δεν απάντησα και μου λέει ''παιδί μου, σου μιλάω, γιατί δεν απαντάς;''. Μου λέει ''ντρέπεσαι;''. Έμαθα πολλά πράγματα εκεί, και για τη ζωή και για την τέχνη. Γελάσαμε πάρα πολύ.

Έβλεπες στα παρασκήνια έναν άνθρωπο που έλεγες ''θα τα καταφέρει;''. Και έβγαινε και γινόταν δύο μέτρα! Και της έλεγα ''ρε Μαρινέλλα, πώς το κάνεις αυτό;''. Μου λέει ''μα δεν το κάνω εγώ... Η Μαρινέλλα το κάνει. Την Κικίτσα την αφήνω στα παρασκήνια''» ανέφερε επίσης, ο ηθοποιός.