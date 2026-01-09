Αντώνης Ρέμος: Ακυρώνει τις εμφανίσεις του λόγω ασθένειας - «Με έχει καταβάλει»

Για λόγους υγείας οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου με τον Χρήστο Μάστορα σήμερα 9 Ιανουαρίου και το προσεχές Σαββατοκύριακο 10 -11/1 στο NOX δεν θα πραγματοποιηθούν.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει μια ιογενή λοίμωξη που τον έχει καταβάλει και οι γιατροί του συνέστησαν να πάρει λίγο χρόνο εκτός επαγγελματικών υποχρεώσεων για να ξεκουραστεί.

«Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο NOX, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και μ’ έχει καταβάλλει αρκετά.

Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες βδομάδες. Ευχαριστώ» ακούγεται να λέει ο Αντώνης Ρέμος, εμφανώς ταλαιπωρημένος.

Διαβάστε ακόμα: Νίκος Αλιάγας: Πρωτοχρονιά στην Αθήνα - Το μοναδικό ντουέτο στη σκηνή με τον Αντώνη Ρέμο

Σε σχετική ανακοίνωση προχώρησε και το νυχτερινό κέντρο αναφέροντας ότι: «οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στις 9, 10 και 11 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω ιογενούς λοίμωξης του Αντώνη Ρέμου, κατόπιν ιατρικής οδηγίας».