Νίκος Αλιάγας: Πρωτοχρονιά στην Αθήνα - Το μοναδικό ντουέτο στη σκηνή με τον Αντώνη Ρέμο

Ο Νίκος Αλιάγας πέρασε την Πρωτοχρονιά στην Αθήνα και υποδέχθηκε το 2026 με τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα, τραγουδώντας, μάλιστα, και επί σκηνής.

Ο διεθνούς φήμης παρουσιαστής και η παρέα του βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται οι δύο καλλιτέχνες και μέσα από τα social media μοιράστηκε στιγμιότυπα από το συναρπαστικό πρόγραμμα και backstage στιγμιότυπα.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τον κάλεσε στη σκηνή και παρουσίασαν ένα μοναδικό ντουέτο στα αγγλικά και τα γαλλικά, προκαλώντας ενθουσιασμό και θερμό χειροκρότημα.

Από τα στιγμιότυπα δεν έλειψαν τα videos με τη νέα επιτυχία του Αντώνη Ρέμου «Δευτέρα», ένα τραγούδι που ο Νίκος Αλιάγας υπεραγαπά. Μάλιστα, προ ημερών ο τραγουδιστής ταξίδεψε στο Παρίσι και έκανε έκπληξη στον παρουσιαστή τραγουδώντας το στην εκπομπή του.

Ο Νίκος Αλιάγας βρέθηκε και στα καμαρίνια των δυο καλλιτεχνών, καθώς μεταξύ τους υπάρχει αμοιβαία σχέση φιλίας και καλλιτεχνικής εκτίμησης.

Μάλιστα, με τον Αντώνη Ρέμο έχει κάνει ντουέτο και στον δίσκο «Nikos Aliagas and Friends - Rendezvous» (2007), ενώ με τον Χρήστο Μάστορα έχει τραγουδήσει στον τελικό του ελληνικού «Just The 2 Of Us» (2023).