«Άπιστη και ψεύτρα»: Πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ απαντά στο «δεν ήταν ικανοί να με αγαπήσουν»

Η Τζένιφερ Λόπεζ, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «The Howard Stern Show», υποστήριξε ότι δεν έχει αγαπηθεί ποτέ αληθινά. «Αυτό που έμαθα είναι ότι δεν έχω εγώ το πρόβλημα να αγαπηθώ, είναι ότι εκείνοι δεν ήταν ικανοί. Δεν το είχαν μέσα τους. Μου έδωσαν ό,τι είχαν κάθε φορά. Όλα τα δαχτυλίδια, όλα τα πράγματα που θα μπορούσα να θελήσω. Τα σπίτια, τους γάμους, τα πάντα. Αλλά…».

Αυτά τα λόγια δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους πρώην της, με τον Οχάνι Νόα να την κατηγορεί για απιστία και ψέματα.

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου», λέει στην ανάρτησή του, στην οποία βγάζει τα άπλυτά της στη φόρα.

Ο 51χρονος, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Λόπεζ για λιγότερο από έναν χρόνο τη δεκαετία του 1990, ανέφερε αρχικά: «Σταμάτα να μας μειώνεις. Σταμάτα να με μειώνεις παίζοντας το θύμα. Το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαι εγώ. Το πρόβλημα είσαι εσύ. Εσύ ήσουν αυτή που δεν μπορούσες να κρατήσεις τον εαυτό σου μακριά από τις απιστίες».

Ο πρώην σερβιτόρος συνέχισε λέγοντας: «Έχεις “αγαπηθεί” αρκετές φορές. Έχεις παντρευτεί τέσσερις φορές και είχες αμέτρητες σχέσεις στο ενδιάμεσο. Είχες καλές σχέσεις, όπως εγώ, για παράδειγμα».

Ο Νόα υποστήριξε ότι «ήταν ερωτευμένος» με τη Λόπεζ και ότι «μετακόμισε σε άλλη πολιτεία για να τη στηρίξει, να την προστατεύσει και να τη φροντίσει». «Είμαι ένας υπέροχος, δοτικός άνθρωπος, ειλικρινής και πιστός. Ποτέ δεν σου είπα ψέματα, ποτέ δεν συμπεριφέρθηκα άσχημα, ποτέ δεν σε απάτησα», τόνισε και πρόσθεσε: «Ήμουν καλός μαζί σου. Ήμουν πολύ καλός για σένα».

Ο Οχάνι Νόα κατηγόρησε τη Λόπεζ ότι «επέλεξε τη δόξα και τον πλούτο αντί για τη σχέση τους». Όπως έγραψε: «Αποφάσισες να πεις ψέματα, να με απατήσεις, κι εγώ παρ’ όλα αυτά έμεινα. Προσπάθησα να κρατήσω τον γάμο ζωντανό. Με παρακάλεσες να μείνω μαζί σου για να αποφύγεις την κακή δημοσιότητα, νοιαζόσουν περισσότερο για την εικόνα σου παρά για μένα».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η σταρ προτίμησε «τη γρήγορη ζωή της καριέρας και της φήμης της» αντί να νοιαστεί για τον ίδιο: «Ήθελες να συνεχίσεις να απατάς και να λες ψέματα. Δεν άντεχα άλλο να ζω με τα συνεχή ψέματα. Γι’ αυτό σε άφησα. Γι’ αυτό σε χώρισα».

Ο Νόα έκλεισε το μήνυμά του με αιχμηρά λόγια: «Πες την αλήθεια επιτέλους. Άσε τον κόσμο να μάθει ότι εσύ είσαι το πρόβλημα. Θα πρέπει να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου».

Η Τζένιφερ Λόπεζ γνώρισε τον Οχάνι Νόα το 1996 σε εστιατόριο στο Μαϊάμι. Παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 1997 και χώρισαν 11 μήνες αργότερα. Μετά τον χωρισμό της από τον Νόα, η Τζένιφερ Λόπεζ παντρεύτηκε τον Κρις Τζαντ (2001-2002) και στη συνέχεια τον Μαρκ Άντονι (2004-2011), με τον οποίο έχει τα δίδυμα παιδιά της. Το 2022, παντρεύτηκε ξανά τον Μπεν Άφλεκ και υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024.

