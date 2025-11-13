Από το Fame Story στο ΕΚΑΒ: Ο Νίκος Μίχας ορκίστηκε ως γιατρός πτητικών μέσων

Για την μεγάλη στροφή που έκανε στην καριέρα του από τραγουδιστής σε γιατρός του ΕΚΑΒ, μίλησε ο Νίκος Μίχας, τον οποίο είχαμε πρωτογνωρίσει στο Fame Story 2, που προβλήθηκε το 2004 στη μικρή οθόνη, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, «Το Πρωινό».

Παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ αγαπητός στο κοινό και κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από το ριάλιτι μουσικής, ο Νίκος Μίχας τα παράτησε όλα και ακολούθησε νέα πορεία στην καριέρα του.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, το αγροτικό στα Κύθηρα, τον γάμο και την οικογένεια που έφτιαξε, ο Νίκος Μίχας έκανε το μεγάλο βήμα και ακολούθησε την καριέρα του ως γιατρός. Eμφανίστηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μετά την ορκωμοσία του στο ΕΚΑΒ, όπου ανέλαβε καθήκοντα ως γιατρός γενικής ειδικότητας, εξυπηρετώντας ασθενοφόρα και πτητικά μέσα.

Κάνοντας δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες αναφορικά με το επάγγελμά του, είπε: «Θέλει ψυχραιμία. Όσα και να ξέρεις, πάντα συναντάς καινούργιες καταστάσεις και συνθήκες. Το θέμα είναι να έχεις την ψυχραιμία και να μπορείς να τα διαχειριστείς κάθε φορά».

«Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ελπίζω να τα πάω καλά, να φανώ αντάξιος των προσδοκιών της υπηρεσίας μου και του κόσμου» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως δεν έπαψε ποτέ να τραγουδάει και να ασχολείται με τη μουσική. «Με το τραγούδι δεν σταμάτησα ποτέ να ασχολούμαι. Είναι η έκφρασή μου, η ελευθερία μου, φτιάχνω τραγουδάκια ακόμα και με την κόρη μου», σημείωσε κλείνοντας.