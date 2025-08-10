Άρης Μουγκοπέτρος: Τον Σεπτέμβριο βγάζει βιβλίο για τη ζωή του - Η ανακοίνωση στο instagram

O Άρης Μουγκοπέτρος ανακοίνωσε μέσω instagram ότι προχωρά στη συγγραφή ενός προσωπικού βιβλίου για τη ζωή του.

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου αποκάλυψε ότι μέσα από το βιβλίο αυτό, που θα κυκλοφορήσει μέσα Σεπτεμβρίου, σκοπεύει να μοιραστεί με το κοινό του άγνωστες πτυχές της ζωής του, ανάμεσά τους και το σοβαρό ατύχημα που είχε το περασμένο Πάσχα, όταν έσκασε κροτίδα που κρατούσε στο χέρι του, προκαλώντας του απώλεια δύο δαχτύλων και μερική βλάβη στην όραση του ενός ματιού.

Ο μουσικός αναφέρει ότι ο Αύγουστος είναι για εκείνον ένας μήνας που τον συνδύαζε πάντα με το κοινό του ωστόσο φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά, λόγω του ατυχήματος.

Δείτε την ανάρτηση του Μουγκοπέτρου: