Ανοιχτή σύγκρουση κυβέρνησης - Σαμαρά: Ο «πόλεμος» για τα δύο φύλα και η νέα επίθεση στο κυβερνών κόμμα

Χαρακτηριστικά μετωπικής σύγκρουσης προσλαμβάνει σταδιακά η αντιπαράθεση του Αντώνη Σαμαρά με την κυβέρνηση. Οι τόνοι ανέβηκαν αυτή τη φορά με φόντο τα πύρινα βέλη του πρώην πρωθυπουργού με αφορμή την τρίτη επιλογή «ακαθόριστο» πλην των δύο φύλων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

Η ουσία της κατηγορίας του κ. Σαμαρά ήταν ότι η κυβέρνηση υπηρετεί τη λεγόμενη woke ατζέντα και απομακρύνεται από τις οικογενειακές παραδόσεις, επειδή η ιδεολογία της ΝΔ έχει μεταλλαχθεί. Η στόχευσή του εκλήφθηκε τόσο ως προσπάθεια να πλήξει την εμπιστοσύνη συντηρητικών ψηφοφόρων προς το κυβερνών κόμμα αλιεύοντας ο ίδιος ψήφους από το δεξιόστροφο ακροατήριο ενόψει του κόμματος που θα ιδρύσει, όσο και ως ένα ακόμα δείγμα της σκληρής στάσης που προτίθεται να κρατήσει μέχρι να κάνει την πολιτική του κίνηση. Εξ ού και η κυβέρνηση σήκωσε το γάντι ανεβάζοντας το θερμόμετρο.

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«Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση στο δημοσίευμα το σημερινό δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Mega), υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση ουδέποτε παρενέβη στο πόσα είναι τα φύλα.

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απέδωσε τη νέα επίθεση του κ. Σαμαρά στην κυβέρνηση στον «οίστρο της δημιουργίας του κόμματός του» και την επιθυμία του «να ρίξει τον Μητσοτάκη», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού για «μοχθηρό σχέδιο (της ΝΔ) κατά της οικογένειας». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι επρόκειτο για επιλογή είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία με βάση πρότυπο ISO και μόλις ενημερώθηκε άλλαξε με εντολή του. «Τα φύλα είναι δύο, δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, να αλλάξει», τόνισε.

Η σύγκρουση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον απόηχο των δηλώσεων του πρώην υφυπουργού και συνεργάτη του κ. Σαμαρά, Θανάση Σκορδά στα Παραπολιτικά FM, ο οποίος υποστήριξε ότι «ο κ. Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας γιατί το έχει ξανακάνει και με επιτυχία», εξυφαίνοντας σενάρια μίας κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Είχε προηγηθεί άρθρο του με το οποίο παρουσίαζε το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ως δυνητικό κυβερνητικό εταίρο σε ένα μετεκλογικό σχήμα.

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Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι τα εν λόγω σενάρια επιβεβαιώνουν ότι στόχος του κ. Σαμαρά είναι να μην κερδίσει η ΝΔ τρίτη κυβερνητική θητεία και ο κ. Μητσοτάκης να μην είναι πρωθυπουργός, γι’ αυτό και ετοιμάζονται για το επόμενο επεισόδιο.