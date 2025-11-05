Αρπάχτηκαν on air Γκλέτσος – Μουτίδου για το «αν το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»

Μία κόντρα που φαινόταν ότι δε θα λάβει διαστάσεις βγήκε... εκτός ελέγχου στην εκπομπή «Real View» στο Open TV. Όλα ξεκίνησα από μία δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».



Όταν ο Απόστολος Γκλέτσος ο οποίος ήταν καλεσμένος στο πάνελ της εκπομπής κλήθηκε να σχολιάσει αυτή τη δήλωση διαφώνησε κάθετα με τον συνάδελφό του, δηλώνοντας πως οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και πως η ερωτική έλξη που μπορεί να προκύψει μέσα στον χώρο εργασίας είναι κάτι φυσιολογικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέατρο ορίζεται από τέτοιες σχέσεις.

Δίπλα του, όμως, καθόταν η ηθοποιός Σοφία Μουτίδου η οποία δεν έδειξε να συμφωνεί μαζί του κάτι που αργά αλλά σταθερά μεγάλωνε τον εκνευρισμό του Α. Γκλέτσου.



«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή κάποιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε, όχι, δε θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού» είπε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου, η οποία του απάντησε: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα».

Η κατάσταση τότε εντάθηκε, με τον Απόστολο Γκλέτσο να επανέρχεται λέγοντας: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές… Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;».



Μην μπορώντας να συγκρατηθεί, η Σοφία Μουτίδου αντέδρασε ξανά λέγοντας: «Είσαι ψεύτης όταν λες ότι δεν είδες ποτέ τίποτα τέτοιο», με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!».



«Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Είσαι τυχερός που δε βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον» ανταπάντησε η Μουτίδου. Τότε, ο Απόστολος Γκλέτσος βγήκε εκτός ορίων και αποχώρησε από την εκπομπή, λέγοντας: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δε θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».