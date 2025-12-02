Αρραβωνιάστηκε η Μάιλι Σάιρους με τον σύντροφό της Μαξ Μοράντο

Η Μάιλι Σάιρους αρραβωνιάστηκε με τον επί τέσσερα χρόνια σύντροφό της Μαξ Μοράντο. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με δαχτυλίδι στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του Avatar: Fire And Ash στο Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας.

Το δαχτυλίδι κατασκευάστηκε κατά παραγγελία για τη Σάιρους από τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Jacquie Aiche. Η πέτρα είναι κοπής cushion και είναι τοποθετημένη σε χρυσή βέρα 14 καρατίων.

Η 33χρονη βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον 27χρονο Μονράντο στο κόκκινο χαλί πριν κατευθυνθούν στο εμβληματικό θέατρο Dolby του Χόλιγουντ.

Ο πατέρας του Μοράντο επιβεβαίωσε τον αρραβώνα δημοσιεύοντας φωτογραφίες του ζευγαριού στα 33α γενέθλια της σταρ με λεζάντα «συγχαρητήρια!», ενώ η Σάιρους έδειχνε το δαχτυλίδι.

Maxx’s dad just confirmed Maxx and Miley are engaged pic.twitter.com/3zonJh0tNc — Jayla (@themcscoop) December 2, 2025

Παρατηρητικοί θαυμαστές πρόσεξαν ότι η Σάιρους, η οποία ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Liam Hemsworth, φορούσε ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι.

Πηγές αναφέρουν μάλιστα στη DailyMail ότι ο Μοράντο έχει κερδίσει την εκτίμηση της οικογένειας της Σάιρους ειδικά της μητέρας της, Τις.

«Η Tish τον γνωρίζει αρκετά καλά και τον συμπαθεί πολύ. Λέει ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Μάιλι. Συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Είναι σίγουρα πολύ χαρούμενη γι’ αυτό· είναι κάτι καλό. Ο Μπίλι τον γνώρισε πολύ πιο πρόσφατα και απ’ όσο βλέπω, τον συμπαθεί αρκετά. Η οικογένεια είναι πολύ ευχαριστημένη με αυτό. Καμία δραματική κατάσταση».

Η Σάιρους εμφανίστηκε για πρώτη φορά να φορά το εντυπωσιακό δαχτυλίδι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram για τα 33α γενέθλιά της στις 23 Νοεμβρίου.

Και τώρα, μόλις λίγες μέρες αργότερα, η πρωταγωνίστρια του Hannah Montana φρόντισε το δαχτυλίδι να έχει άφθονο χρόνο στο προσκήνιο κατά τη φωτογράφηση στο κόκκινο χαλί τη Δευτέρα.

Η Σάιρους βγαίνει με τον Μοράντο από το 2021, μετά το διαζύγιό της από τον Χεμσγουορθ, με τον οποίο είχε μια σχέση με συνεχείς χωρισμούς και επανασυνδέσεις για πάνω από μια δεκαετία.

Η ίδια έχει αστειευτεί αποκαλώντας τον εαυτό της «cougar» επειδή βγαίνει με τον Μοράντο, που είναι έξι χρόνια νεότερος, αλλά έχει ξεκαθαρίσει ότι βλέπει τη διαφορά ηλικίας ως κάτι θετικό.