Αθηνά Οικονομάκου: Αποκάλυψε τι ήταν αυτό που τη γοήτευσε στον Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, ενώ ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, στις 27 Ιουνίου στην Πάρο, στην οποία θα δώσουν το παρών πολλοί Έλληνες επώνυμοι, όπως είχε αναφέρει το Πρωινό πριν από μερικές ημέρες.

Σε συνέντευξη που έδωσε η γνωστή ηθοποιός στο περιοδικό Hello! η ίδια δεν θέλησε να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες για το ευτυχές γεγονός, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι κάτι πολύ προσωπικό και θα ήθελα να το κρατήσω έτσι».

Δεν έκρυψε, όμως, ότι βιώνει αυτή τη φάση της ζωής της «με ηρεμία, χαρά και συνειδητότητα. Είναι μία φυσική συνέχεια μίας σχέσεις που έχει χτιστεί με βάση την αγάπη και την ουσία».

Τι σας έκανε να πείτε το ναι στην πρόταση γάμου που σας έκανε ο σύντροφός σας; Τι ξεχωρίζετε σε εκείνον;

Ήταν κάτι που ήρθε πολύ φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη. Όταν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση, κάποια πράγματα απλώς προκύπτουν. Αυτό που ξεχωρίζω σε εκείνον είναι η ποιότητα του χαρακτήρα του. Είναι μια καθαρότητα που σπάνια συναντάς, είναι αυθεντικός και βαθιά ισορροπημένος.

Εναρμονίζονται απόλυτα οι αρχές μας και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε επιλέξει να ζούμε. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο και να δίνει αξία σε αυτό που έχει πραγματική σημασία. Ένας άνθρωπος που εκπέμπει φως από τη ψυχή του, κι αυτό το φως λούζει και όσους είναι γύρω του.

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του συντρόφου σας που κατάφερε να σας γοητεύσει;

Από την πρώτη στιγμή, η συνέπεια των λόγων και των πράξεών του. Σπάνιο προτέρημα στις μέρες μας το να είσαι συνεπής, να κουβαλάς την ευθύνη των λόγων και των πράξεών σου.

Σύμφωνα με το Πρωινό, ο γάμος θα γίνει μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που έχει εκκλησάκι, ενώ θα πραγματοποιηθούν ένα πάρτι την προηγούμενη ημέρα του γάμου, η δεξίωση ανήμερα και μια μικρή γιορτή την επομένη ημέρα. Τέλος, μαζί με τις μπομπονιέρες θα δίνεται στους καλεσμένους και ένα αρωματικό κερί δώρο γνωστής εταιρείας.