Αθηνά Οικονομάκου: «Αυτό που έκανα εγώ ήταν μεγάλη ανατροπή και ήθελε θάρρος»

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στο Star Breakfast για τη δημοσιοποίηση της σχέσης της και το θάρρος που χρειάστηκε για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.

«Νομίζω ότι ήμουν η πρώτη στην ελληνική showbiz που έκανε αυτό το βήμα τόσο γρήγορα μετά από ένα διαζύγιο να δημοσιοποιήσω μόνη μου μία νέα σχέση. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν και κατά τη διάρκεια του γάμου τους και μετά συνεχίζουν και δεν το μαθαίνει κανείς...

Αυτό που έκανα εγώ ήταν μεγάλη ανατροπή και ήθελε μεγάλο θάρρος. Αυτό πιστεύω τάραξε τον κόσμο» είπε η ηθοποιός-επιχειρηματίας.

Όσον αφορά το αν θα μεγαλώσει την οικογένειά της με τον Μπρούνο Τσερέλα, απάντησε χαρακτηριστικά:

«Είμαστε χαρούμενοι, υγιείς, ό,τι είναι καλό να έρθει ας έρθει».