Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Η ανταλλαγή όρκων στο ηλιοβασίλεμα, το διάφανο φόρεμα και το γαμήλιο πάρτι

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Πάρο για το τριήμερο γαμήλιο πάρτυ τους μαζί με συγγενείς και αγαπημένους φίλους τους.

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Χθες το ζευγάρι, το οποίο παντρεύτηκε τον Μάιο, αντάλλαξε συμβολικά όρκους με φόντο το ηλιοβασίλεμα και στη συνέχεια το έριξαν στο τραγούδι και τον χορό με την αθηνά Οικονομάκου να μοιράζεται πολλές στιγμές από όλη τη βραδιά, αναδημοσιεύοντας insta stories που είχαν ανεβάσει πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι τους.

Τα βλέμματα συγκέντρωσε το άκρως καλοκαιρινό και σχεδόν διάφανο φόρεμα που επέλεξε η Αθηνά Οικονομάκου με το μακρύ πέπλο, το οποίο «έδενε» χρωματικά άψογα με το κοστούμι του Μπρούνο Τσερέλα αν και στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός άλλαξε και φόρεσε ένα λαμπερό μίνι φόρεμα που αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα | @athinao1konomakou - Instagram

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα | @athinao1konomakou - Instagram

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα | @athinao1konomakou - Instagram

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα | @athinao1konomakou - Instagram