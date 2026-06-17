Οικονομάκου: «Το πάρτι του γάμου στην Πάρο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα»

Για τον γάμο της αλλά και το πολυαναμενόμενο πάρτι στην Πάρο μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου, καθώς παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast @Star».

«Πέρα από την υπέροχη στιγμή του μυστηρίου και της τελετής που ήταν τρομερά συγκινητική, δεν έχει αλλάξει κάτι μετά τον γάμο. Ήταν μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη που κρατήσαμε κρυφό τον γάμο μας. Ήταν μεγάλη ανάγκη μας αυτό. Και τελικά παρ’ όλο που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει κάποια εικόνα. Το θέλαμε πάρα πολύ να είναι έτσι, τόσο κλειστό και οικογενειακό. Όσο για το πάρτι, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Μετά θα χαλαρώσουμε λίγο, καθώς η δουλειά η δική μου δεν σταματάει ποτέ» εξήγησε αρχικά η ηθοποιός κα επιχειρηματίας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επαγγελματικές της επιτυχίες, δηλώνοντας πως δεν τις περίμενε: «Είμαι πολύ περήφανη. Και είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μένα που περισσότερο με στηρίζουν γυναίκες απ’ ό,τι άντρες. Δεν περίμενα ούτε το ξεκίνημα αυτό, ούτε την καριέρα, οπότε απολαμβάνω και εκτιμώ την κάθε μέρα που περνάει».

Η ηθοποιός μίλησε και για την σειρά «Έχω παιδιά»: «Μου άφησε γλυκές αναμνήσεις. Ήταν δύο χρονιές πολύ σημαντικές για μένα. Δεθήκαμε με μία ομάδα ανθρώπων που είναι οικογένεια πια, που έχουμε περάσει υπέροχες στιγμές. Υπήρχε τέτοια οικειότητα και όμορφη σχέση μεταξύ μας και άνεση, που πραγματικά το διασκεδάσαμε δύο χρόνια, κι ήταν υπέροχα».

Κλείνοντας, η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν, λέγοντας: «Είμαι σε συζητήσεις, ωστόσο είναι μια περίοδος που σκέφτομαι ότι ίσως θα είναι ευκαιρία να κάνω διαφορετικά πράγματα τηλεοπτικά. Έκλεισα φέτος τα 19 χρόνια συνεχόμενα σε τηλεοπτικές σειρές, και νομίζω ότι είναι μία περίοδος στη ζωή μου που μπορώ να πω ότι νιώθω έτοιμη να τολμήσω κάτι διαφορετικό. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο, βλέποντας και κάνοντας».