Αυτές είναι 6 φράσεις που λένε οι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν το να κάνουν λάθος

Τι λένε πάντα τα άτομα που δεν μπορούν να παραδεχτούν τα λάθη τους.

Δύο άτομα συζητούν | Shutterstock
Το να αναλαμβάνει κανείς ευθύνη και να έχει τους ψυχικούς πόρους για να παραδεχτεί ένα λάθος του, είναι κάτι που σχετίζεται με την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση προσωπικής αξίας.

Οι άνθρωποι που νιώθουν ασφάλεια με τον εαυτό τους βλέπουν ένα λάθος ως ευκαιρία για επιτυχία, εξέλιξη και ουσιαστική σύνδεση — ειδικά όταν συνδυάζονται με σωστή ανάληψη ευθύνης. Από την άλλη, οι ανασφαλείς άνθρωποι ή εκείνοι που δεν έχουν «δουλέψει» με τον εαυτό τους, που αναζητούν εξωτερική επιβεβαίωση, συσχετίζουν το λάθος με αποτυχία και ανεπάρκεια.

Στις συνομιλίες με άτομα που στερούνται αυτοεκτίμησης και πρόθεσης για εξέλιξη, παρατηρούνται συχνά συμπεριφορές αποφυγής, συνήθειες αποπροσανατολισμού και στρατηγικές μετάθεσης ευθυνών. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να «κερδίσουν» τον διάλογο, να παίξουν το θύμα ή να αποφύγουν τη δυσκολία του να είναι ευάλωτοι.

