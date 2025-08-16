Αυτές είναι οι 10 συχνότερες ερωτήσεις που κάνουμε στο Google για το σεξ

Το σεξ παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα της ανθρώπινης εμπειρίας.

Συνδυάζει τον πόθο με την αμηχανία, την περιέργεια με την ανασφάλεια και πολλές φορές καλύπτεται από κοινωνικά ταμπού.

Το 2025, οι άνθρωποι συνέχισαν να απευθύνονται στη Google για απαντήσεις σε ερωτήσεις που ίσως διστάζουν να κάνουν σε φίλους, συντρόφους ή ακόμη και γιατρούς. Οι κορυφαίες αναζητήσεις της χρονιάς φανερώνουν βαθύτερες ανησυχίες για την απόλαυση, την υγεία και την επικοινωνία μέσα στις σχέσεις, καθώς και τη διαρκή ανάγκη για σεξουαλική εκπαίδευση και κατανόηση.

Μέσα από τις πιο συχνά «γκουγκλαρισμένες» ερωτήσεις της χρονιάς, βλέπουμε καθαρά τι απασχολεί σήμερα τους ανθρώπους γύρω από την ερωτική ζωή, τη σεξουαλική υγεία και την αυτοεκτίμηση.

Είναι φυσιολογική η σεξουαλική μου επιθυμία;

Το libido διαφέρει από άτομο σε άτομο. Επηρεάζεται από ορμόνες, ψυχολογικούς παράγοντες, στρες και φαρμακευτική αγωγή. Η «κανονικότητα» δεν είναι απόλυτη. Εάν παρατηρείται έντονη μεταβολή, συνιστάται ιατρική συμβουλή.

Κάθε πότε πρέπει να κάνουν σεξ τα ζευγάρια;

Δεν υπάρχει «σωστή» συχνότητα. Μελέτες δείχνουν πως 1 φορά την εβδομάδα αυξάνει την ικανοποίηση, αλλά το σημαντικότερο είναι η επικοινωνία και η αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των συντρόφων.

Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να βελτιώσω την σεξουαλική μου απόδοση;

Φυσική άσκηση και υγιεινή διατροφή

Διαχείριση άγχους

Επικοινωνία και εξερεύνηση νέων πρακτικών

Αποφυγή αλκοόλ και καπνίσματος

Ποιες είναι οι πιο συχνές σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και ποια τα συμπτώματά τους;

Χλαμύδια : συχνά χωρίς συμπτώματα

: συχνά χωρίς συμπτώματα Γονόρροια : κάψιμο στην ούρηση

: κάψιμο στην ούρηση Έρπης : πληγές στα γεννητικά όργανα

: πληγές στα γεννητικά όργανα HPV : κονδυλώματα, κίνδυνος καρκίνου τραχήλου

: κονδυλώματα, κίνδυνος καρκίνου τραχήλου Σύφιλη : ξεκινά με ανώδυνες πληγές

: ξεκινά με ανώδυνες πληγές HIV/AIDS: εξασθένιση ανοσοποιητικού

Πώς μπορώ να μιλήσω στον σύντροφό μου για το σεξ;

Η ανοιχτή, χωρίς επικρίσεις επικοινωνία είναι βασική. Επιλέξτε ήρεμο περιβάλλον, χρησιμοποιήστε "εγώ" δηλώσεις και ακούστε ενεργά

Γιατί πονάω κατά τη διάρκεια του σεξ;

Ο πόνος μπορεί να είναι φυσικός (ξηρότητα, ενδομητρίωση, λοιμώξεις) ή ψυχολογικός (άγχος, τραύμα). Βοηθούν τα λιπαντικά, η προετοιμασία και φυσικά η ιατρική παρέμβαση.

Ποια είναι τα οφέλη του σεξ;

Πέρα από την απόλαυση, το σεξ βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία, ενισχύει το ανοσοποιητικό, μειώνει το στρες και προάγει την ψυχική σύνδεση μέσω της οξυτοκίνης.

Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς στάσεις στο σεξ;

Οι πιο δημοφιλείς στάσεις περιλαμβάνουν:

Missionary

Doggy style

Cowgirl

Spooning

Πώς μπορώ να αυξήσω φυσικά τη σεξουαλική μου επιθυμία;

Η φυσική αύξηση του libido επιτυγχάνεται μέσω:

Άσκησης

Ισορροπημένης διατροφής (π.χ. αβοκάντο, μαύρη σοκολάτα, ξηροί καρποί)

Καλού ύπνου

Μείωσης άγχους και τοξικών συνηθειών

Πώς μπορώ να ξεπεράσω τις σεξουαλικές μου ανασφάλειες;

Η ανασφάλεια σχετίζεται με την εικόνα σώματος ή τραυματικές εμπειρίες. Βοηθούν:

Θετική εικόνα εαυτού

Ψυχολογική υποστήριξη

Επικοινωνία με τον σύντροφο

Εστίαση στην οικειότητα αντί στην «απόδοση»