Αυτές είναι οι 5 συνήθειες που φανερώνουν πως είστε αναβλητικοί άνθρωποι

Η αναβλητικότητα είναι μια από τις πιο διαδεδομένες, και ταυτόχρονα πιο παρεξηγημένες, ανθρώπινες συμπεριφορές. Δεν είναι πάντα μια συνειδητή απόφαση αποφυγής - συχνά κρύβεται πίσω από μικρές, καθημερινές φράσεις που μοιάζουν ακίνδυνες, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούν σαν «εργαλεία» καθυστέρησης.

Οι άνθρωποι που αναβάλλουν συστηματικά δεν το κάνουν απαραίτητα από τεμπελιά. Πολλές φορές πρόκειται για έλλειψη οργάνωσης, φόβο αποτυχίας, τελειομανία ή απλά ψυχολογική κόπωση. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται, η ακαταστασία μεγαλώνει και το άγχος κορυφώνεται.

