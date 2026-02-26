Αυτές οι συμπεριφορές αποτελούν τρανή απόδειξη ότι σε μια σχέση χάνεται ο σεβασμός

Καμία σχέση δεν λειτουργεί στον αυτόματο. Χρειάζεται συνεχής δουλειά, προσπάθεια και αφοσίωση για να παραμείνει λειτουργική και όμορφη, δηλαδή όπως ακριβώς την έχουμε στο μυαλό μας. Από τη σχέση με την οικογένεια και τους φίλους μέχρι τη σχέση με τον σύντροφο και τους συνεργάτες, κάθεμια απαιτεί προσοχή, χρόνο και φροντίδα για να παραμείνει αναλλοίωτη μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Κι ενώ από μικρή ηλικία αποκτούμε χιλιάδες γνώσεις και δεξιότητες, σχεδόν κανένας δεν μας διδάσκει πώς να φροντίζουμε τις σχέσεις μας. Ο λόγος; Μάλλον θεωρείται δεδομένο.

