Αυτή είναι η άσκηση που σε χαλαρώνει πραγματικά το 2026 - Kαι δεν είναι η yoga

Αν θεωρούσες πως η yoga είναι η πιο «χαλαρωτική» μορφή άσκησης που θα μπορούσες να επιλέξεις, η επιστήμη έρχεται να σε διαψεύσει.

Άσκηση
Άσκηση | Unsplash
Η ικανότητα να διατηρεί κανείς την ψυχραιμία του σε δύσκολες ή αγχωτικές καταστάσεις θεωρείται συχνά ένδειξη ισχυρής ψυχικής ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το «κλειδί» για μεγαλύτερη συναισθηματική ισορροπία μπορεί να βρίσκεται και στη φροντίδα της σωματικής υγείας - και ιδιαίτερα στην τακτική αερόβια άσκηση.

LIFESTYLE