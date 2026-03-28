Αυτιάς: «Μου έκαναν δύο τρύπες στην πλάτη - Ήταν ένας εφιάλτης»

O Γιώργος Αυτιάς παραχώρησε μια εξομολογητική συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, αναφέροντας ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Αυτιάς εξομολογήθηκε αρχικά για τα παιδικά του χρόνια πως «κάθε πρωί που άνοιγα το παράθυρο στη Σάμο έβλεπα μπροστά μου, πιάτο, όλα τα νησιά. Τον πατέρα μου τον έζησα δυο Πάσχα στη ζωή μου και δυο φορές Χριστούγεννα. Για μένα, όταν ερχόταν από το ταξίδι, ήταν πανηγύρι αλλά, όταν έφευγε κλειδωνόμουν για δυο ώρες κλαίγοντας μπρούμυτα στο κρεβάτι μου».

Αναφερόμενος σε μια περιπέτεια που είχε με την υγεία του είπε: «Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα με την υγεία μου. Ήταν εντελώς τυχαίο, όταν πήγα για μια τυπική εξέταση δυο μέρες πριν ορκιστώ και μου είπαν δεν θα ορκιστείς γιατί, αν πάρεις το αεροπλάνο, δεν θα κατέβεις ζωντανός ή μπορεί να σκάσεις στον αέρα. Μου είπαν πως είχα πέντε λίτρα υγρό, πνευμονία και έπρεπε να δουν που θα πάει η κατάσταση».

«Δυο τρύπες στην πλάτη για να τραβάνε το υγρό, δεν θέλω να τα θυμάμαι. Ήταν ένας εφιάλτης, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κάποια δύναμη που μας προφυλάσσει», πρόσθεσε.