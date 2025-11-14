Μενού

Αυτό είναι το φιλί που ο Τζάστιν Μπαλντόνι ισχυρίζεται ότι αυτοσχεδίασε η Μπλέικ Λάιβλι

Η σκηνή που διαγράφτηκε από το «It ends with Us» με τη Λάιβλι και τον Μπαλντόνι.

Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι
Σκηνή από την ταινία It ends with us | Youtube/ Sony Pictures Entertainment
Η νομική διαμάχη γύρω από την ταινία «It Ends With Us» συνεχίζεται, με τον Τζάστιν Μπαλντόνι να καταθέτει νέα στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν ότι η Μπλέικ Λάιβλι ήταν αυτή που αυτοσχεδίαζε ερωτικές σκηνές.

Σε ένα έγγραφο που κατατέθηκε από την εταιρεία Wayfarer στις 13 Νοεμβρίου, συμπεριλήφθηκε ένα σύντομο κλιπ στο οποίο η Λάιβλι και ο Μπαλντόνι - συμπρωταγωνιστές στην ταινία - μοιράζονται ένα ελαφρύ φιλί καθώς περνούν ο ένας δίπλα στον άλλο σε έναν διάδρομο νοσοκομείου.

