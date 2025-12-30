Αυτός είναι ο μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025

Οι οικονομικές απολαβές του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025, το δεύτερο έτος του ως Δούκας της Κορνουάλης, τίτλο τον οποίο ανέλαβε όταν ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, ανέβηκε στον θρόνο το 2022, ανέρχονται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Ετήσια Έκθεση του Δουκάτου της Κορνουάλης, το διανεμητέο πλεόνασμα για το οικονομικό έτος 2024–2025 ανήλθε σε 22,9 εκατομμύρια λίρες (περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ). Το ποσό αυτό καλύπτει τις επίσημες υποχρεώσεις, τις φιλανθρωπικές δράσεις και τα προσωπικά έξοδα του πρίγκιπα Γουίλιαμ, της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν λαμβάνει συμβατικό μισθό. Τα έξοδά του καλύπτονται κυρίως από το Δουκάτο της Κορνουάλης, που ιδρύθηκε το 1337 για την οικονομική στήριξη του εκάστοτε διαδόχου του θρόνου.

Το Δουκάτο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές περιουσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αξία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και εκτείνεται σε 23 κομητείες της Αγγλίας και της Ουαλίας, περιλαμβάνοντας γη, αγροκτήματα, κατοικίας και άλλα περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη του διαδόχου και της οικογένειάς του.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ καταβάλλει φόρο εισοδήματος για ολόκληρο το εισόδημα που λαμβάνει από το Δουκάτο της Κορνουάλης, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα του νοικοκυριού, τα οποία δεν έχουν προσδιοριστεί.