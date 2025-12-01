Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Ποιο είναι το χόμπι που λατρεύουν να κάνουν

Μενού

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μπορεί να έχουν μια πολυάσχολη καθημερινότητα λόγω των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους, ωστόσο φροντίζουν να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους, αλλά και μόνοι τους. Μία από τις αγαπημένες οικογενειακές συνήθειες είναι οι μίνι εξορμήσεις στη φύση, αλλά και τα ταξίδια σε θεματικά πάρκα και προορισμούς γεμάτους ιστορία, όπου διασκεδάζουν, μαθαίνουν και ζουν μοναδικές εμπειρίες.

Όσον αφορά στον ελεύθερο προσωπικό χρόνο τους, τώρα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον απολαμβάνουν να κάνουν ένα συγκεκριμένο χόμπι - ανεξαρτήτου εποχής και καιρικών συνθηκών. Οι δυο τους λατρεύουν την κολύμβηση και φροντίζουν με κάθε ευκαιρία να βρίσκονται στο πιο αγαπημένο τους μέρος: το νερό. Μπορεί οι περισσότεροι να χαλαρώνουμε το καλοκαίρι, κολυμπώντας στη θάλασσα, ωστόσο στην περίπτωση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

