Bad Bunny: Αληθινός ο γάμος που έγινε στο halftime show του Super Bowl

Κι όμως, ο γάμος που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του halftime show του Super Bowl ήταν αληθινός.

Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή επιφύλασσε το halftime show του Super Bowl ο Bad Bunny, καθώς στη διάρκεια της εμφάνισής του πάντρεψε ζωντανά ένα ζευγάρι που βρέθηκε στο γήπεδο.

Περίπου πέντε λεπτά μετά την έναρξη του σόου υπερπαραγωγή από τον Bad Bunny που καθήλωσε το κοινό στο Levi’s Stadium προβλήθηκε το τελευταίο μέρος μίας γαμήλιας τελετής με έναν ιερέα να ανακηρύσσει συζύγους νύφη και γαμπρό που ήταν ντυμένοι στα λευκά. Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί ενώ χορευτές και μουσικοί γύρως τους χαμογελούσαν και στη συνέχεια όλοι άρχισαν να απομακρύνονται για να αποκαλυφθεί από πίσω η Lady Gaga με την πορτορικανή μπάντα Los Sobrinos.

The couple had invited Bad Bunny to their wedding, and he invited them to tie the knot live during his show, even serving as a witness and signing the marriage certificate, which became one of the most unforgettable moments of the Super Bowl halftime show. pic.twitter.com/xV03T44qk3 — DavidoPolice (@DavidoPolice) February 9, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του καλλιτέχνη, ο άνδρας και η γυναίκα που εμφανίστηκαν στη σκηνή είχαν αρχικά στείλει πρόσκληση γάμου στον Bad Bunny. Αντί για απάντηση, έλαβαν πρόσκληση για να συμμετάσχουν στο halftime show του Super Bowl, όπου τελικά ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

bad bunny’s stage being a big wedding with everyone dancing and kids sleeping on chairs 🥹#SuperBowl pic.twitter.com/yDrOAj0rE3 — bjo 🧚🏻‍♀️🏒 (@livingformlk) February 9, 2026

Μετά την παράσταση, εκπρόσωπος του καλλιτέχνη επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της παράστασης. Γαμπρός και νύφη, που δεν κατονομάστηκαν, είχαν προσκαλέσει τον Bad Bunny στο γάμο τους, αλλά εκείνος του αντιπρότεινε να να συμμετάσχουν στο halftime show. Ο καλλιτέχνης μάλιστα υπέγραψε ως μάρτυρας το πιστοποιητικό γάμου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη σκηνή υπήρχε και μια αληθινή τούρτα.