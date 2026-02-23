BAFTA 2026: Κόκκινο χαλί με Old Hollywood Glamour και Satin Chic

Αν τα βραβεία BAFTA είναι η βρετανική απάντηση στα Όσκαρ, τότε το κόκκινο χαλί έξω από το Royal Festival Hall ήταν η απόλυτη πασαρέλα υψηλής ραπτικής για το 2026.
Φέτος, η μόδα επέστρεψε στις ρίζες της: είδαμε λιγότερα "naked dresses" και πολύ περισσότερο πολυτελές σατέν, γλυπτικές σιλουέτες και αρχειακές δημιουργίες που μας θύμισαν τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου.
