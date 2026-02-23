Μενού

BAFTA 2026: Κόκκινο χαλί με Old Hollywood Glamour και Satin Chic

Βασιλικές εμφανίσεις και άλλοι σταρ που έκλεψαν τις εντυπώσεις στα βρετανικά βραβεία κινηματογράφου στο Λονδίνο.

Reader symbol
Newsroom
BAFTA-2026
BAFTA 2026 | AΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Αν τα βραβεία BAFTA είναι η βρετανική απάντηση στα Όσκαρ, τότε το κόκκινο χαλί έξω από το Royal Festival Hall ήταν η απόλυτη πασαρέλα υψηλής ραπτικής για το 2026.

Φέτος, η μόδα επέστρεψε στις ρίζες της: είδαμε λιγότερα "naked dresses" και πολύ περισσότερο πολυτελές σατέν, γλυπτικές σιλουέτες και αρχειακές δημιουργίες που μας θύμισαν τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE