Βανδή για Σφακιανάκη: «Όταν αποχώρησα από το σχήμα, ήμουν στριμωγμένη οικονομικά, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα»

Η Δέσποινα Βανδή παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» και τον Τάσο Τρύφωνος και μεταξύ άλλων μίλησε για την απόφασή της το 2013 να αποχωρήσει από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη.

«Όταν αποχώρησα από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, ήμουν στριμωγμένη οικονομικά, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα. Ήταν μια απόφαση που ούτε καν μπορούσα να την διαπραγματευτώ για κανέναν λόγο. Εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά τον Νότη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης έκανε λόγο για το αν θα πήγαινε στη Eurovision καθώς πολλοί είναι οι φαν που θέλουν να τη δουν στη συγκεκριμένη σκηνή εδώ και πολλά χρόνια.

Το τρένο της Eurovision έχει φύγει για μένα! Τώρα που έχω μεγαλώσει, με ενδιαφέρει να συνδέομαι με τον κόσμο. Μαθαίνεις να ζεις με τα social media. Δεν με ενοχλεί μια κακή κριτική, γιατί εννοείται ότι δεν τα έχω κάνει όλα σωστά», είπε επί του θέματος.