H Βανέσα Αδαμοπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (8/8) εξήγησε τους λόγους που απείχε από τη δισκογραφία και κατ' επέκταση τη showbiz. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι, αν και πολλοί τη ρωτούσαν γιατί εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, εκείνη υπήρξε δημιουργική, ασχολούμενη μεταξύ άλλων με τη συγγραφή θεατρικών έργων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» στο Open, εξήγησε ότι το 2009, επέλεξε συνειδητά να κάνει μια παύση για να ανακαλύψει την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

«Με ρωτάνε πού χάθηκα αλλά έκανα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Έγραψα μιούζικαλ στο θέατρο, έγραψα και δυο βιβλία, έγραψα και μια ταινία μικρούς μήκους που βραβεύτηκα το σενάριο και έγραψα και μονόλογο.

Έβαλα ένα στοπ το 2009, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω τι είδους καλλιτέχνης είμαι», είπε χαρακτηριστικά η Βανέσα Αδαμοπούλου.

Παρότι είχε δεχτεί προτάσεις με υψηλές αμοιβές για να εμφανιστεί σε νυχτερινά κέντρα, προτίμησε να τις απορρίψει. Συγκεκριμένα, επισήμανε: «Μου γινόντουσαν καλές προτάσεις με πολύ καλά χρήματα, με καλούς τραγουδιστές, αλλά έλεγα όχι. Δεν ήταν το ζητούμενο για εμένα αυτό. Δεν είναι πάντα το ζητούμενο τα χρήματα. Υπάρχει μια κατηγορία συναδέλφων που τους αρέσει η εξέλιξή μου αλλά και μια κατηγορία ανθρώπων που είναι επιφυλακτικοί, γιατί έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο και αυτό συμβαίνει πάντα».

Στην ίδια συνέντευξη, η Βανέσα Αδαμοπούλου αναφέρθηκε και στον γιο της, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Ιωάννη Παπαζήση, λέγοντας: «Τώρα που μεγαλώνει είναι πολύ καλά, ανυπομονούσα για αυτό. Οι γονείς οφείλουν να είναι χαρούμενοι και να είναι ολοκληρωμένοι γονείς αλλιώς δεν θα είναι καλοί στο ρόλο αυτό. Οι θυσίες των γονιών είναι τεράστια παγίδα, δεν πιστεύω σε αυτό. Μιλάμε στο παιδί. Όταν προκύπτει μια νέα σχέση μιλάω με το παιδί μου για αυτό».