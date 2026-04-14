Βασιλιάς Κάρολος: Πώς απέκτησε περιουσία εκατομμυρίων χωρίς να πάρει ποτέ μισθό;

Η περιουσία του βασιλιά Καρόλου εκτιμάται στα 860 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των Sunday Times για το 2025. Αλλά πώς απέκτησε τόσο μεγάλη περιουσία χωρίς έναν παραδοσιακό μισθό;

Κανένα από τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν λαμβάνουν τυπικό μισθό, ωστόσο οι υπηρεσίες τους αλλά και η ιδιωτική τους ζωή χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές.

Όταν ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, σύμφωνα με το People ο Κάρολος χρηματοδοτούνταν από το Δουκάτο της Κορνουάλης, μεγάλη κτηματική περιουσία που παρέχει εισόδημα στον διάδοχο του θρόνου. Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, λαμβάνει χρηματοδότηση από τρεις βασικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις προσωπικές του επενδύσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του προέρχεται από το Crown Estate, ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, ακίνητα υψηλής αξίας στο Λονδίνο και περισσότερα από 191.000 στρέμματα γης και κτημάτων.

Τα κέρδη από το Crown Estate διαχειρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, και ένα ποσοστό αυτών αποδίδεται στη βασιλική οικογένεια ως εφάπαξ ποσό, γνωστό ως Sovereign Grant. Το ποσοστό αυτό έχει μεταβληθεί με τα χρόνια: αυξήθηκε από 15% σε 25% την περίοδο 2017–2018 (για να καλυφθούν εργασίες ανακαίνισης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ), αλλά μειώθηκε ξανά στο 12% την περίοδο 2024–2025, εν αναμονή αυξημένων κερδών.

Για το οικονομικό έτος 2025–2026, ο Κάρολος έλαβε περισσότερα από 176,6 εκατομμύρια δολάρια μέσω της Sovereign Grant — αύξηση άνω των 61 εκατομμυρίων. Η σημαντική αυτή άνοδος οφείλεται κυρίως στην πώληση μισθώσεων για υπεράκτια αιολικά πάρκα που ανήκουν στο Crown Estate, καθώς και στην ενεργή διαχείριση του ποικίλου χαρτοφυλακίου του.

Τα σχεδόν 177 εκατομμύρια δολάρια της Sovereign Grant καλύπτουν τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας, όπως τη συντήρηση των επίσημων κατοικιών, την πληρωμή του προσωπικού και τη χρηματοδότηση επίσημων εκδηλώσεων και ταξιδιών. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 2.458 επίσημες εμφανίσεις από μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο Κάρολος λαμβάνει επίσης χρηματοδότηση από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, ένα ιδιωτικό κτηματικό σύνολο που δημιουργήθηκε το 1399 από τον βασιλιά Ερρίκο Δ΄ για να εξασφαλίζει εισόδημα στον μονάρχη και τους διαδόχους του. Το δουκάτο περιλαμβάνει ιστορικά κτίρια και μνημεία, αστικά ακίνητα (όπως το Savoy Estate), ορυκτό πλούτο και περισσότερα από 41.000 στρέμματα αγροτικής γης.

Τα καθαρά έσοδα του Δουκάτου του Λάνκαστερ καταλήγουν στο Privy Purse, δηλαδή στο ιδιωτικό ταμείο του βασιλιά.

Το οικονομικό έτος 2024–2025, το Privy Purse ξεπέρασε τα 38 εκατομμύρια δολάρια -όμως δεν καταλήγουν όλα απευθείας στον Κάρολο. Εκτός από τα προσωπικά του έξοδα, καλύπτει και τη συντήρηση ιδιωτικών βασιλικών κατοικιών, όπως το Σάντρινγχαμ και το Μπαλμόραλ, καθώς και τα έξοδα άλλων ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας.

Η τρίτη πηγή χρηματοδότησης προέρχεται από την προσωπική του περιουσία, η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις, αποταμιεύσεις και ακίνητα. Το ακριβές ποσό δεν δημοσιοποιείται.

Αυτές οι τρεις πηγές -η Sovereign Grant, το Privy Purse και η προσωπική περιουσία- καλύπτουν συνολικά τη ζωή και το έργο του βασιλιά ως επικεφαλής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Παρά μια μικρή επιβράδυνση των δραστηριοτήτων του το 2024 (λόγω διάγνωσης καρκίνου τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς), ο Κάρολος αναδείχθηκε το 2025 ως το πιο εργατικό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με το Court Circular, πραγματοποίησε 535 επίσημες υποχρεώσεις το 2025 -υπερδιπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά το γεγονός ότι συνέχιζε τη θεραπεία του.

Για το 2026, αναμένεται να αυξήσει τα ταξίδια του, αφού τον Δεκέμβριο του 2025 ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα θεραπείας του είχε «μειωθεί». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, προγραμματίζει περισσότερα από 24.000 χιλιόμετρα διεθνών ταξιδιών μέσα στο 2026, συμπεριλαμβανομένης μιας «πολύ πιθανής» επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο.