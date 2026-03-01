Βεατρίκη - Ευγενία: Το Παλάτι απέκλεισε τις κόρες του Άντριου από το Royal Ascot

Το τεράστιο σκάνδαλο γύρω από τον Άντριου και τις σχέσεις του με τον Επστάιν έχει συνέπειες και για τις κόρες του Βεατρίκη και Ευγενία. Σύμφωνα με την DailyMail το Παλάτι τις απέκλεισε από το φετινό Royal Ascot.

Ο διάσημος αγώνας ιπποδρομίας διεξάγεται κάθε Ιούνιο και αποτελεί βασιλική παράδοση με ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας να παρευρίσκονται κάθε χρονιά συμμετέχοντας στη γνωστή βασιλική πομπή με άμαξες.

Τα ονόματα της Βεατρίκης και της Ευγενίας εμφανίζονται επίσης επανειλημμένα στα αρχεία Επστάιν και φαίνεται ότι υπάρχει μια γενικότερη απόφαση αποκλεισμού τους από όλες τις βασιλικές εκδηλώσεις για το άμεσο μέλλον καθώς παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για την έκταση της σχέσης τους για τον καταδικασμένο με σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Η απόφαση φέρεται να αιφνιδίασε την 37χρονη Βεατρίκη και την 35χρονη Ευγενία, οι οποίες δοκιμάζονται μετά τη σύλληψη του πατέρα τους τον περασμένο μήνα ο οποίος ερευνάται για κατάχρηση δημοσίου αξιώματος.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν αναφορές ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θέλει να κρατά σε απόσταση τις ξαδέλφες του μέχρι να αποσαφηνιστούν τυχόν διασυνδέσεις τους με τον Επστάιν, ενώ ο Γουίλιαμ φέρεται να έχει συμβουλέψει και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας να μην φωτογραφίζονται με τις δύο αδελφές για το υπόλοιπο του έτους. Στάση που υποδηλώνει ότι το Παλάτι θεωρεί ότι οποιαδήποτε υπόνοια ότι η Βρεατρίκη και η Ευγενία μπορεί να εξυπηρέτησαν προσωπικά συμφέροντα μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους για τη μοναρχία.

Σημειώνεται ότι η Βεατρίκη και η Ευγενία είχαν επισκεφτεί τον Επστάιν στη Φλόριντα το 2009 λίγο μετά την αποφυλάκισή του. Επιπλέον η Charity Commision for England and Wales (ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει φιλανθρωπικές οργανώσεις σε Αγγλία και Ουαλία) επιβεβαίωσε ότι εξετάζει ανησχυίες γαι τις δαπάνες τις οργάνωσης της Ευγενίας.