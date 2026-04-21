Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Αποκαλύπτει πώς έχασε 12 κιλά - «Τα όργανά μου λειτουργούσαν σαν να είμαι 78 ετών»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στα πλαίσια της συζήτησης για τις θεατρικές παραστάσεις που έχει «στα σκαριά», αναφέρθηκε και στην απώλεια των κιλών του.

Μιλώντας στον ANT1 και στην εκπομπή το «Πρωινό» αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα, ότι η αλλαγή στην εμφάνισή του οφείλεται σε διατροφολόγο.

«Έχασα κιλά με διατροφολόγο κανονικά, γιατί μόνος μου προσπαθούσα δεν τα έβγαζα πέρα. Δεν κάνω ενέσεις, τις φοβάμαι, δεν τις θέλω αλλά το έκανα με διατροφολόγο και πάω πάρα πολύ καλά. Δεν έχω πεινάσει ούτε μία στιγμή. Έχω χάσει 12 κιλά, τα 10 κιλά είναι λίπος. Αυτό τον προηγούμενο μήνα, τώρα θα έχω χάσει και άλλα.», ανέφερε.

Και συνέχισε λέγοντας, «Τρώω τα σταθερά μου που είναι πρωτεϊνική, αλλά τρώω και τα δεκατιανά και τα απογευματινά. Είναι μια εταιρεία που μου προμηθεύει κάθε μήνα, οπότε δεν πεινάω ποτέ, κάθε τρεις ώρες τρώω.

Χρειάζεται να χάσω κι άλλα για να συνηθίσει κι ο μεταβολισμός. Πρέπει να συνεχίσω για να συνεχίσω μετά να τρέφομαι σωστά, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αν σταματήσω να ξεφύγω, όπως ξέφυγα και να γίνω όπως ήμουν. Δεν το θέλω».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε, τι τον έκανε να «ξεφύγει» και να κερδίσει βάρος και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έδωσε μια...απρόσμενη απάντηση.

«Ξέφυγα από χαρά, μπορούσα να φάω ένα ολόκληρο τραπέζι, μου αρέσει το φαγητό. Τώρα δεν μου λείπει, γιατί τρώω αυτά που πρέπει και πάλι τα ευχαριστιέμαι.

Όταν πήγα στη διατροφολόγο μου, μου είπε: είστε 63 αλλά τα όργανά σας δουλεύουν σαν να είστε 78. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα αρχίσουν τα προβλήματα.

Ήταν όλο αυτό το λίπος, το απόθεμα, που πίεζε τα όργανα και χάθηκαν 10 κιλά λίπος από μέσα μου», δήλωσε.