Βρισηίδα Ανδριώτου: Αποκάλυψε ότι κάνει τρεις δουλειές - «Δουλεύω υποδοχή στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Φέρρης»

H Βρισηίδα Ανδριώτου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο κάνει τρεις δουλειές για να τα βγάλει πέρα οικονομικά, ενώ τρέχει παράλληλα και την επιχείρησή της.

«Το μόντελινγκ έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό εδώ στην Ελλάδα και είπα να ασχοληθώ και με κάτι άλλο που μου αρέσει. Δουλεύω υποδοχή στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

Είναι μια δουλειά που μου αρέσει και την κάνω, είναι ένα έξτρα εισόδημα που έχω στην τσέπη μου, γιατί όχι; Εφόσον έχω την ηλικία και την αντοχή να το κάνω, γιατί όχι; Τα ΠΣΚ μου είναι γεμάτα με το θέατρο και την υποδοχή. Καθημερινή θα έκανα και κάτι άλλο, ίσως babysitting…», είπε αρχικά η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Διαβάστε επίσης - Βρισηίδα Ανδριώτου για Μαρτίκα: «Καμία εμπλοκή πέρα ​​από την ένορκη κατάθεσή μου»

«Με κοιτάζουν περίεργα στο νυχτερινό κέντρο, τύπου "αυτή είναι; τι κάνει αυτή εδώ;" αλλά εμένα δεν με αφορά. Το εισόδημα μου το παίρνω, δουλεύω παράλληλα σε μια καφετέρια και έχω και τη δική μου επιχείρηση. Όσο περισσότερο μπορώ να τρέχω, το κάνω», πρόσθεσε η ίδια.

«Από μικρή έκανα τέσσερις δουλειές για να μπορώ να ανταπεξέλθω και να μην επιβαρύνω τους γονείς μου οικονομικά. Πάρα πολλές φορές ζορίστηκα οικονομικά», εξομολογήθηκε η πρώην παίκτρια του Survivor και του My Style Rocks.

«Δεν είναι εύκολο να ζήσεις στην Αθήνα και γενικά στην Ελλάδα αν βγάζεις τίμια τα λεφτά σου. Ζορίστηκα, αλλά έχω μάθει να μην τα παρατάω ποτέ αρκεί να έχω υγεία και ότι τα λεφτά γυρίζουν.

Σίγουρα κοιτάω τα ένσημα. Θέλω να πω στα κορίτσια να σπουδάσουν για να μπορούν να είναι ανεξάρτητες», κατέληξε η Βρισηίδα Ανδριώτου, εξηγώντας πως έχει κάνει αποταμιευτικό συμβόλαιο για να έχει σε μερικά χρόνια κάποια χρήματα στην άκρη.