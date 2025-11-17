Βρισηίδα Ανδριώτου για Μαρτίκα: «Καμία εμπλοκή πέρα ​​από την ένορκη κατάθεσή μου»

Στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται η υπόθεση του πρώην παίκτη ριάλιτι Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος καταγγέλλει εγκληματική οργάνωση και απειλές κατά της ζωής του, ενώ φέρεται να έχει πέσει θύμα αρπαγής χρηματικού ποσού που ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου, θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια και να βάλει τέλος στις ανακρίβειες που κυκλοφορούν, προχώρησε σε δημόσια δήλωση: «Η μόνη εμπλοκή μου στην υπόθεση που απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας τις τελευταίες δύο μέρες αφορά την ένορκη κατάθεσή μου ενώπιον της ΓΑΔΑ ως μάρτυρας, καθότι είχα ίδια αντίληψη σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο Καζίνο σε βάρος του Σπύρου Μαρτίκα.

Δηλώνω ρητά ότι δεν έχω προβεί σε υποβολή εγκλήσεως κατά των κατηγορουμένων και ο ρόλος μου περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτόν της μάρτυρας».

Με αυτόν τον τρόπο η Ανδριώτου διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία περαιτέρω εμπλοκή στην υπόθεση, πέρα από την κατάθεση που έδωσε στις αρχές.