Μενού

Δάφνη Καραβοκύρη: «Από τον Μάιο έχω να πειράξω το πρόσωπό μου και νιώθω πολύ καλά»

Σε μια εποχή που η εικόνα συχνά υπερτερεί της ουσίας, η Δάφνη Καραβοκύρη επιλέγει να μιλήσει ανοιχτά για τη φυσικότητα και την αποδοχή του εαυτού.

Reader symbol
Newsroom
Δάφνη Καραβοκύρη
Δάφνη Καραβοκύρη | Glomex / @openTV
  • Α-
  • Α+

Στην εκπομπή Real View, όπου συμπαρουσιάζει η Δάφνη Καραβοκύρη μαζί με την Έλενα Χριστοπούλου, τη Σοφία Μουτίδου και την Έλινα Παπίλα, η συζήτηση άγγιξε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς: τις αισθητικές επεμβάσεις και τη σχέση μας με τη φυσικότητα.

Η Καραβοκύρη μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της στάση, τονίζοντας ότι από τον Μάιο έχει σταματήσει να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση στο πρόσωπό της.

«Νιώθω πολύ καλά. Είπα δεν θα ξανακάνω κάτι. Ακόμα και το μπότοξ που είναι να συμβεί, ας μην γίνει ρε παιδάκι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως έχει επιλέξει να αποδεχθεί τον εαυτό της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον καλεσμένο της εκπομπής, Γιώργο Λάγιο, ο οποίος συμμετείχε στον διάλογο για το πώς η κοινωνία αντιμετωπίζει τις αισθητικές επεμβάσεις

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE