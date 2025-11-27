Δάφνη Καραβοκύρη: «Από τον Μάιο έχω να πειράξω το πρόσωπό μου και νιώθω πολύ καλά»

Στην εκπομπή Real View, όπου συμπαρουσιάζει η Δάφνη Καραβοκύρη μαζί με την Έλενα Χριστοπούλου, τη Σοφία Μουτίδου και την Έλινα Παπίλα, η συζήτηση άγγιξε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς: τις αισθητικές επεμβάσεις και τη σχέση μας με τη φυσικότητα.

Η Καραβοκύρη μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της στάση, τονίζοντας ότι από τον Μάιο έχει σταματήσει να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση στο πρόσωπό της.

«Νιώθω πολύ καλά. Είπα δεν θα ξανακάνω κάτι. Ακόμα και το μπότοξ που είναι να συμβεί, ας μην γίνει ρε παιδάκι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως έχει επιλέξει να αποδεχθεί τον εαυτό της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον καλεσμένο της εκπομπής, Γιώργο Λάγιο, ο οποίος συμμετείχε στον διάλογο για το πώς η κοινωνία αντιμετωπίζει τις αισθητικές επεμβάσεις