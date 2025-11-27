Δάφνη Καραβοκύρη για Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Απορώ ποιος το βλέπει - Θεωρώ γελοίες αυτές τις συζητήσεις»

Η Δάφνη Καραβοκύρη «έσφαξε» με το γάντι μέσα από το Real View το νέο vidcast της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, μέσα από το οποίο η γνωστή influencer αποκάλυψε τα πεσίματα που έχει δεχτεί κατά καιρούς.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, ένας πιτσιρικάς γύρω στα 18 την είχε αποκαλέσει «μιλφάρα», ενώ περιέγραψε και ένα σκηνικό στο γυμναστήριο με τη Δάφνη Καραβοκύρη να σχολιάζει - μετά τη λήξη του αποσπάσματος που προβλήθηκε στην εκπομπή - ότι τέτοιες συζητήσεις είναι γελοίες με την ίδια να απορεί ποιός κάθεται και βλέπει τέτοια βίντεο.

«Μπορώ να πω κάτι με ευγένεια και με σεβασμό; Δεν θα καθόμουν ποτέ να δω ποτέ τέτοιο περιεχόμενο. Απορώ ποιος κάθεται και το βλέπει, απορώ ποιον αφορούν αυτές οι συνεντεύξεις», είπε χαρακτηριστικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Κάπου νομίζω ότι έχει χαθεί και η σημασία του να κάνεις συνέντευξη. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει ένα βίντεο, όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Το θέμα είναι να μην κανιβαλίζεις τη φύση ενός επαγγέλματος», τόνισε η ίδια και κατέληξε: «Τις θεωρώ γελοίες αυτές τις συζητήσεις, το λέω με αγάπη και σεβασμό».

Της ίδιας γνώμης ήταν και η Σοφία Μουτίδου, η οποία είπε ότι «η συνέντευξη μου προκάλεσε αμηχανία, μου φάνηκε αποκαρδιωτικό και ανούσιο», εννοώντας το περιεχόμενο του vidcast.

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ένα μέρος από όσα είχε πει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο σχετικό vidcast και προβλήθηκε απόσπασμα στο Real View:

«Εμένα ξινή με ανεβάζουν, ξινή με κατεβάζουν, φανταστείτε τώρα τη φάτσα μου στο γυμναστήριο. Έτσι όπως κάθομαι και κάνω απαγωγούς, έρχεται ένας και μου μιλάει ενώ φοράω ακουστικά. Βλέπω ότι κουνάει το στόμα του, ήταν και πολύ κοντά και του δείχνω ότι φοράω ακουστικά. Μου κάνει νόημα να τα κατεβάσω.

Τα κατεβάζω και μου λέει: "αγαπημένο φαγητό;". Του λέω "Συνέντευξη; Τι φάση;". Moυ είπε ότι είναι σεφ και τον ενδιαφέρει.

Για να μην είμαι κι εγώ τέρμα αγενής του λέω, "κανελόνια με κιμά" και μου λέει, "μάλιστα, την επόμενη φορά μήπως να στα φτιάξω εγώ;"… Του λέω, "σε παρακαλώ" και έβαλα τα ακουστικά μου και συνέχισα τη γυμναστική μου».