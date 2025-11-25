Ρουκ Ζουκ: Το φλερτ παίκτη στη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Big» παρατσούκλι που την έστειλε

Στο Ρουκ Ζουκ η Ζέτα Μακρυπούλια είχε έναν απολαυστικότατο διάλογο με τον Χρήστο από τους Παρατσάκ, με αφορμή το γεγονός ότι ο παίκτης «φοβάται τις γυναίκες» και δεν ξέρει πώς να τις «προσεγγίσει», με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια να του προτείνει να κάνουν μαζί ένα τεστ, ενώ στη συνέχεια και το παρατσούκλι του την έκανε να λυθεί στα γέλια με τις επικές ατάκες να πέφτουν «βροχή».

«Δεν είμαι κι ο καλύτερος, δεν το'χω ούτε να κάνω την πρώτη κίνηση», εξομολογήθηκε αρχικά ο Χρήστος με τη Ζέτα Μακρυπούλια να ζητάει από τους φίλους του να της πουν ένα λάθος που κάνει και να τονίζει πως «δεν μ' αρέσει που τον έχετε πείσει».

Όταν οι φίλοι του Χρήστου της απάντησαν πως «δεν ξέρει πώς να προσεγγίσει», εκείνη του πρότεινε: «Θες να κάνουμε τεστ; Έλα να προσεγγίσεις εμένα».

Το «σκηνικό» στήθηκε με την παρουσιάστρια να τον περιμένει στα σκαλιά του πλατό να της μιλήσει, εκείνος πήγε, έβαλε τα δυνατά του με τη Ζέτα να «πέφτει» όταν εκείνος της πρότεινε να βγουν για να διαβάσουν... κάρτες. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τουλάχιστον αυτό το στιγμιότυπο αξίζει να το δεις στο βίντεο παρά να στο περιγράψουμε.

«Α, πάει κατευθείαν στο ψητό», σχολίασε στο τέλος η Ζέτα Μακρυπούλια, λέγοντας στον Χρήστο «τα πήγες εξαιρετικά, άστους να λένε. Δεν θέλω να μου τον κομπλάρετε».

Και φυσικά οι ατάκες δεν σταμάτησαν εκεί, αφού το παρατσούκλι του Χρήστου «Big Margas» άνοιξε νέο γύρο από ατάκες.

«Το Μάργας από το Μαργαρίτης και Big;», ρώτησε η Ζέτα Μακρυπούλια, ξεσπώντας σε γέλια.

«Δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν είναι αυτό που νομίζεις», της έλεγε ξανά και ξανά εκείνος, αλλά όλοι στο πλατό είχαν λυθεί στα γέλια με τη Ζέτα να λέει: «Όχι, δεν νόμισα κάτι».

«Είναι γενικά επειδή είμαι κιμπάρης, απλόχερος και λίγο αυτό που νομίζεις», απάντησε με χιούμορ τότε ο Χρήστος και πάνω που είχε σταματήσει να γελάει η Ζέτα Μακρυπούλια, μάντεψε τι έκανε...

«Είσαι επιλεκτικός με τις γυναίκες», του είπε μετά από λίγο με τον παίκτη να αυτοσαρκάζεται λέγοντας: «δεν φτάνει που δεν μπορώ να κάνω την πρώτη κίνηση, το'χω και αυτό».

Εκεί, όμως, που έδειξε ότι όντως ξέρει να αυτοσαρκάζεται ήταν όταν η Ζέτα Μακρυπούλια σχολίασε ότι είναι «αυτοδημιούργητος» με εκείνον να απαντάει «αυτό μπορεί να είναι ένα ψέμα. Τα έχω βρει όλα έτοιμα».

«Δεν είσαι; Διανομέας είσαι», τον ρώτησε με τον Χρήστο να «αποτελειώνει» τη Ζέτα Μακρυπούλια, λέγοντας «...στο μαγαζί του πατέρα και της μάνας μου».