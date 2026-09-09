Dat Lilly: Έγκυος στο πρώτο της παιδί - Αποκάλυψε ποιο είναι το φύλο του μωρού

Η γνωστή YouTuber Dat Lilly αποκάλυψε ότι περιμένει το πρώτη της παιδί, με τον αρραβωνιαστικό της και μπασκετμπολίστα, Στέλιο Παπαφλωράτο, μέσα από βίντεο στην πλατφόρμα.
Η Αγγελική Κόκλα ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα, ότι είναι έγκυος, μέσα από νέο βίντεό της στο YouTube, με τίτλο «Να σας πω κάτι;».
Παράλληλα, αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, δηλώνοντας μάλιστα ότι το φύλο του μωρού είναι αγοράκι.
Η Dat Lilly στη συνέχεια προχώρησε και σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με τον σύντροφό της και το σκυλάκι τους.
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