Δεν άντεξε η Κέιτ Μπλάνσετ: Η χειρονομία στο κόκκινο χαλί που τους άφησε όλους άφωνους

Το κόκκινο χαλί κρύβει πάντα μια άγρια ομορφιά: εκτυφλωτικά φλας, δυνατές φωνές και μια ασφυκτική πίεση που μπορεί να λυγίσει ακόμα και τους πιο έμπειρους σταρ. Αυτό ακριβώς απέδειξε η Κέιτ Μπλάνσετ στα φετινά Olivier Awards στο Royal Albert Hall, χαρίζοντάς μας το πιο viral στιγμιότυπο της βραδιάς.

Κατά την άφιξή της, ένας φωτογράφος άρχισε να της φωνάζει επίμονα προσπαθώντας να αποσπάσει ένα κλικ. Αν και η οσκαρική ηθοποιός του ζήτησε αρχικά με απόλυτη ψυχραιμία να σταματήσει, εκείνος συνέχισε απτόητος.

Τότε, η Μπλάνσετ, φανερά ενοχλημένη από την αδιακρισία, προχώρησε σε μια αυθόρμητη χειρονομία η οποία καταγράφηκε από τις κάμερες και έκανε τον γύρο του διαδικτύου σε χρόνο ντε-τε.

Ενώ οι παρευρισκόμενοι αντιμετώπισαν το σκηνικό με γέλια και ελαφρότητα, στα social media στήθηκε «λαϊκό δικαστήριο».

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να την υπερασπιστούν, αποθεώνοντας την απόλυτα ανθρώπινη και μη «σκηνοθετημένη» αντίδρασή της απέναντι στην αγένεια.

Στον αντίποδα, αρκετοί την κατέκριναν, υποστηρίζοντας πως οι φωτογράφοι απλώς κάνουν τη δουλειά τους υπό αντίξοες συνθήκες.

Το σίγουρο είναι ένα: πίσω από τη λάμψη και την υψηλή ραπτική, κρύβονται άνθρωποι με όρια. Η Κέιτ Μπλάνσετ, με αυτή τη σύντομη αλλά εκφραστική της κίνηση, άνοιξε ξανά τη μεγάλη συζήτηση για το πού σταματά η δουλειά των media και πού ξεκινά ο σεβασμός – αποδεικνύοντας πως οι πιο ενδιαφέρουσες στιγμές στο κόκκινο χαλί είναι πάντα οι πιο αληθινές.