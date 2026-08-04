«Δεν ήταν κάτι αντιδραστικό, ήταν σχεδιασμένο»: Η Αριάνα Γκράντε για το διάλειμμα που ανακοίνωσε

Η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) μίλησε για πρώτη φορά από τότε που ο εκπρόσωπός της ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι η τραγουδίστρια θα «κάνει ένα διάλειμμα» μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα περιοδεία της τον επόμενο μήνα.

Η σταρ επέστρεψε στη σκηνή τη Δευτέρα το βράδυ στο Σικάγο για μια ακόμη στάση στην περιοδεία της Eternal Sunshine, λέγοντας στους θαυμαστές της: «Η ανακοίνωση που έγινε χθες δεν ήταν κάτι αντιδραστικό ή παρορμητικό. Είναι κάτι που είχα αποφασίσει να σχεδιάσω... αθόρυβα, πολύ καιρό πριν».

Ariana Grande speaks out about her upcoming break from her professional career after a representative said that she will step out of the public eye following the conclusion of her “Eternal Sunshine” tour in early September. https://t.co/Ewc59VBUHJ… pic.twitter.com/dQjiuCm9ig — Variety (@Variety) August 4, 2026

Μιλώντας στην πρώτη από μια τριήμερη συναυλία στο United Center της πόλης, η Γκράντε είπε: «Άκουσα ότι οι θαυμαστές μου ανησυχούσαν ότι η αρνητικότητα κατέστρεφε τα πράγματα για μένα, αλλά... αυτό δεν θα μπορούσε να είναι κάτι περισσότερο από το αντίθετο.

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Πρέπει να τεθούν όρια, οι άνθρωποι χρειάζονται ένα διάλειμμα μερικές φορές».

Η τραγουδίστρια είπε επιπλέον στο πλήθος: «Ανεξάρτητα από τους θορύβους που υπάρχουν εκεί έξω, τίποτα δεν θα μπορέσει ποτέ να διαστρεβλώσει την πραγματικότητά μου ή να είναι πιο πραγματικό για μένα από αυτή την αγάπη που μοιραζόμαστε.

Σ' αγαπώ. Όποιοι θόρυβοι κι αν υπάρχουν εκεί έξω, τίποτα δεν θα μπορέσει να διαστρεβλώσει την πραγματικότητά μου ή να μου φανεί πιο αληθινό ή λιγότερο αληθινό από αυτή την αγάπη που μοιραζόμαστε», είπε η Γκράντε στο κοινό της.

Υπενθυμίζεται ότι ένας εκπρόσωπος της Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας δήλωσε στο περιοδικό People τη Δευτέρα ότι η σταρ θα έκανε ένα διάλειμμα μετά από τα ατελείωτα σχόλια για την εικόνα της. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες μέρες, επικρατούσε μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το βάρος της και την κυκόφορία του νέου της βίντεο κλιπ.