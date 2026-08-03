Η Αριάνα Γκράντε θα κάνει ένα διάλειμμα από τα ατελείωτα σχόλια για την εικόνα της

Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε πως θα κάνει ένα διάλειμμα από την καριέρα της, καθώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον «ατελείωτο, δημόσιο έλεγχο» της εικόνας της. Μόλις τις προηγούμενες μέρες, επικρατούσε μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το βάρος της, μετά την κυκλοφορία νέου βίντεο κλιπ.

Η καλλιτέχνης, μέσω εκπροσώπου της, επεσήμανε πως θα απέχει από τη δημόσια σφαίρα για κάποιο διάστημα ύστερα από το τέλος της περιοδείας της, Eternal Sunshine.

«Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο σε επίπεδο υγείας, όσο και ευτυχίας, και στη συνέχεια να κάνει ένα πολύτιμο διάλειμμα από την εργασία και τις εμφανίσεις της στο κοινό, κάτι που την έχει οδηγήσει σε ατελείωτο, συνεχές δημόσιο έλεγχο» επισημάνθηκε.

«Αυτή η περιοδεία ήταν μια όμορφη εμπειρία για εκείνη. Αγαπά τους θαυμαστές της και έχει απολαύσει κάθε λεπτό αυτής της περιοδείας τόσο πολύ» συμπληρώθηκε.

Η ανακοίνωσή της αυτή ήρθε μέρες μετά τη δημοσιοποίηση του μουσικού κλιπ για το τραγούδι Petal, το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερο σχολιασμό μεταξύ των χρηστών των social media αναφορικά με την υγεία της.

Το 2024, σε συνέντευξή της, είχε ερωτηθεί για το πώς ανταπεξέρχεται στην πίεση του «να μοιάζει πάντα τέλεια», με την ίδια να επισημαίνει πως έχει ακούσει τα πάντα για την εικόνα της, από όταν ήταν ακόμα 16-17 ετών. Και το χειρότερο, όπως είπε, είναι ότι αν απαντήσεις κάνει απλά τα πράγματα χειρότερα.

«Είναι δύσκολο να προστατεύσεις τον εαυτό σου από αυτόν τον θόρυβο. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις» συμπλήρωσε και χαρακτήρισε τα σχόλια για το βάρος της «άβολα» και «απαίσια».

«Από αυτά που φοράς, μέχρι το σώμα σου, το πρόσωπό σου, τα πάντα σου – ο κόσμος έχει μία άνεση να σχολιάζει, που την θεωρώ επικίνδυνη» τόνισε.

Τον περασμένο Νοέμβριο, είχε μοιραστεί ξανά τη συνέντευξή της αυτή, δηλώνοντας πως αποτελεί μία «στοργική υπενθύμιση προς όλους».

Η καλλιτέχνης έχει κερδίσει τρία βραβεία Grammy σε μια μουσική καριέρα που απογειώθηκε το 2013, μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της, Yours Truly. Ήταν, επίσης, υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο της ως Γκλίντα στην κινηματογραφική μεταφορά του Wicked.

Η Γκράντε έγινε γνωστή υποδυόμενη την Κατ Βάλενταϊν στις τηλεοπτικές εκπομπές Victorious και Sam + Cat του Nickelodeon.