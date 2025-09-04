Ιωάννα Τούνη: «Δεν μου έστειλαν τα screenshot εγκαίρως» – Τι απαντά για τον πρώην της

Η Ιωάννα Τούνη, γνωστή για την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και το φλογερό της ταμπεραμέντο, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να ενεργοποιήσει τις «συμπεθέρες» της – όπως αποκαλεί τις διαδικτυακές της ακολούθους – σε μια αποστολή με ξεκάθαρο στόχο: να ξεσκεπάσουν τους δεσμευμένους άντρες που στέλνουν μηνύματα πίσω από φωτογραφίες με τις συντρόφους τους.
Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η influencer δήλωσε:
«Συμπεθέρες, θέλετε όταν μας στέλνει γκόμενος που έχει φωτογραφία προφίλ με την κοπέλα του να της το στέλνουμε απευθείας screenshot;
Θα απαλλαγούμε από μαλ… σε λίγες μόνο μέρες».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.