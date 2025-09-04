Μενού

Ιωάννα Τούνη: «Δεν μου έστειλαν τα screenshot εγκαίρως» – Τι απαντά για τον πρώην της

Η Ιωάννα Τούνη καλεί τις ακολούθους της να στέλνουν screenshot όταν τους στέλνουν δεσμευμένοι άντρες.

Ιωάννα Τούνη
Ιωάννα Τούνη | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Η Ιωάννα Τούνη, γνωστή για την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και το φλογερό της ταμπεραμέντο, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να ενεργοποιήσει τις «συμπεθέρες» της – όπως αποκαλεί τις διαδικτυακές της ακολούθους – σε μια αποστολή με ξεκάθαρο στόχο: να ξεσκεπάσουν τους δεσμευμένους άντρες που στέλνουν μηνύματα πίσω από φωτογραφίες με τις συντρόφους τους.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η influencer δήλωσε:

«Συμπεθέρες, θέλετε όταν μας στέλνει γκόμενος που έχει φωτογραφία προφίλ με την κοπέλα του να της το στέλνουμε απευθείας screenshot;

Θα απαλλαγούμε από μαλ… σε λίγες μόνο μέρες».

@j.touni Ακούω γνώμη!😅🤣❤️ αλήθεια πόσες φορές μας έχει συμβεί αυτό;🥲 #φοργιου #μπεςφοργιουγαμω #jtouni #touni ♬ original sound - hails

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα σχολίων, με έναν χρήστη να της απευθύνει την εξής ερώτηση:

«Ωραία όλα αυτά, αλλά εσύ, τόσο ανεξάρτητη και με αυτοπεποίθηση, πώς ανέχτηκες έναν τέτοιο, που έστειλε σε όλη τη χώρα και σε κάθε τσοκαρία εκεί έξω;»

Η απάντηση της Ιωάννας ήταν εξίσου αποστομωτική: «Δεν μου έστειλαν εγκαίρως τα screenshot».

