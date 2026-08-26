Μενού

«Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ»: Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε Μοσχολιού για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Η Δέσποινα Βανδή πήρε μικρόφωνο και ερμήνευσε το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», αφιερώνοντας το στον Βασίλη Μπισμπίκη.

Reader symbol
Newsroom
Η Δέσποινα Βανδή αφιέρωσε τραγούδι της Μοσχολιού στον Βασίλη Μπισμπίκη
Η Δέσποινα Βανδή αφιέρωσε τραγούδι της Μοσχολιού στον Βασίλη Μπισμπίκη | TikTok / Giwta_kou
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μια ξεχωριστή αφιέρωση στον εκλεκτό της καρδιάς της, έκανε η Δέσποινα Βανδή, αφού πήρε μικρόφωνο και ερμήνευσε το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» στον Βασίλη Μπισμπίκη, το βράδυ της Τρίτης (25/8).

 

Η τρυφερή στιγμή του αγαπημένου ζευγαριού της showbiz κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μέσω του TikTok.

@giwta_kou

♬ πρωτότυπος ήχος - Giwta_kou

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι δυο τους βρίσκονταν σε βραδινή έξοδο με την παρέα τους, όταν η Δέσποινα Βανδή πήρε το μικρόφωνο στα χέρια της και τραγούδησε την μεγάλη επιτυχία έχοντας το βλέμμα της συνεχώς προς τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Μάλιστα, όταν τραγούδησε τους στίχους «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα», έδειξε τον σύντροφό της.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE