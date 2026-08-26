«Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ»: Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε Μοσχολιού για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Μια ξεχωριστή αφιέρωση στον εκλεκτό της καρδιάς της, έκανε η Δέσποινα Βανδή, αφού πήρε μικρόφωνο και ερμήνευσε το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» στον Βασίλη Μπισμπίκη, το βράδυ της Τρίτης (25/8).

Η τρυφερή στιγμή του αγαπημένου ζευγαριού της showbiz κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μέσω του TikTok.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι δυο τους βρίσκονταν σε βραδινή έξοδο με την παρέα τους, όταν η Δέσποινα Βανδή πήρε το μικρόφωνο στα χέρια της και τραγούδησε την μεγάλη επιτυχία έχοντας το βλέμμα της συνεχώς προς τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Μάλιστα, όταν τραγούδησε τους στίχους «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα», έδειξε τον σύντροφό της.